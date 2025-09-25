Ce nouveau film d'action avec une star de « American Pie » obtient la note parfaite de 100% de la part des spectateurs

Connu pour son rôle dans la comédie culte “American Pie”, Sean William Scott est aujourd’hui la tête d’affiche du film d’action “Bad Man” qui suscite de nombreuses critiques positives sur Rotten Tomatoes.

Pour un acteur à Hollywood, difficile de se défaire d’une étiquette, surtout après avoir incarné un personnage culte dans une saga culte. Demandez donc à Sean William Scott, éternel interprète de Steve Stiffler dans la saga de films comiques “American Pie”. Ce rôle de composition le consacre, mais il admet que cela lui attire des problèmes, auprès du public, qui voit en lui davantage Stifler que sa réelle personnalité.

Au-delà de cette franchise cinématographique, Sean Williams Scott a tourné dans beaucoup de comédies américaines potaches comme “Eh mec, elle est où ma caisse ?”, “Road trip” ou encore “Retour à la Fac”.

Crédit photo : Vertical Entertainment

Cependant, Sean William Scott a d’autres cordes à son arc et il le prouve aujourd’hui en étant la tête d’affiche du film “Bad Man”, produit par la société de production indépendante Vertical Entertainment.

Dans ce film, Sean William Scott incarne Bobby Gaines, un agent infiltré qui débarque dans la petite ville de Colt Lake, dans le Tennessee, en proie à un gros trafic de méthamphétamine. Un rôle d'anti-héros bourru qui tranche avec les habituelles prestations de l’acteur.

Crédit photo : Vertical Entertainment

Des critiques positives unanimes

Sur Rotten Tomatoes, site de critiques ciné très réputé aux États-Unis, le film cumule un score parfait de 100%. Un cinq étoiles parfait a maintenant été décerné par plusieurs utilisateurs du site :

« Ce film était hystérique ! Il y en a pour tout le monde - action, comédie et un excellent casting. J’ai ri tout le temps - je recommande vivement. »

Crédit photo : Vertical Entertainment

Beaucoup de spectateurs ont été scotchés par le jeu de Sean William Scott, dans un rôle inhabituel :

« Je dois dire que j’ai été surpris de voir à quel point c’était drôle et divertissant. » « Meilleur film de l’année de loin quel classique !!! J’ai ri tellement que ce film m’a plu. »

D’autres critiques du public qualifient Bad Man de « comédie d’action incontournable ! ».

Aux côtés de Sean William Scott, Bad Man regorge de talents comiques comme Johnny Simmons (Scott Pilgrim vs. the World), Rob Riggle (21 Jump Street) et Kaitlin Doubleday (Accepted), ainsi que Chance Perdomo, Lovi Poe, Marcelle LeBlanc, Erik Audé et John Patrick Jordan. Le film est disponible à l'achat ou à la location depuis le 5 septembre dernier sur plusieurs plateformes de streaming comme Prime Video et Apple TV.