Shrek : ce personnage culte va avoir droit à son propre film en 2028

Si vous aimez “Shrek” et ses personnages emblématiques, bonne nouvelle : l’un d’eux va avoir droit à son propre film, qui sortira au cinéma en 2028.

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Les aventures de Shrek sont devenues cultes pour toute une génération. L’ogre vert, son fidèle acolyte L’Âne, le Chat Potté et la princesse Fiona ont séduit petits et grands. Et si vous aimez cet univers, voici une bonne nouvelle : l’un des personnages cultes des films va avoir droit à son propre film, et ce dès 2028 !

Les personnages dans Crédit photo : DreamWorks

Si le Chat Potté a déjà eu ses films, c’est au tour d’un autre personnage d'être sous le feu des projecteurs. Il s’agit de L’Âne, puisque DreamWorks va créer un spin-off entièrement dédié à ce personnage drôle et touchant, que tout le monde adore. Une occasion de rendre hommage à Perry, l'animal qui a inspiré l'âne dans les films, décédé d'une maladie incurable à l'âge de 30 ans.

Le retour de L’Âne

Ce film sera produit par Universal et DreamWorks, selon des informations révélées par Première. Pour le moment, on sait que ce film s’appellera “Donkey”, mais le titre français n’est pas encore connu. Comme l’on pouvait s’y attendre, Eddie Murphy reprendra ce rôle culte et prêtera à nouveau sa voix à L’Âne.

L'ÂneCrédit photo : DreamWorks

Malheureusement, le comédien de doublage qui interprétait la voix française du personnage, Mel Hondo, est décédé en 2019. On ne sait donc pas encore qui le remplacera, que ce soit dans ce nouveau film ou dans “Shrek 5”, dont la première bande-annonce a été dévoilée.

La suite après cette vidéo

Les origines du personnage

Dans ce nouveau film, nous suivrons l’histoire de L’Âne puisque nous découvrirons sa jeunesse et ce qui l’a conduit à rencontrer Shrek. Alors qu'une internaute avait partagé une théorie dingue sur les origines de L'Âne, nous allons enfin en savoir plus. Le réalisateur du film sera Charlie Bean, déjà aux commande de “La Grande Aventure Lego : Ninjago” ainsi que de la version en prises de vue réelles de “La Belle et le Clochard”. Le coréalisateur sera Matt Flynn, qui a déjà créé “Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête”, “Le Robot Sauvage” et “Les Bad Guys 2”.

Ce nouveau film centré sur L’Âne sortira au cinéma le 30 juin 2028. Mais avant, ne manquez pas “Shrek 5”, prévu pour 2027.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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