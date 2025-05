Cette nouvelle série Netflix adaptée d'un manga fait un énorme carton, les fans supplient déjà pour une saison 2

Une nouvelle série est disponible depuis le 15 mai sur Netflix et seulement quelques jours après sa sortie, les fans sont conquis et demandent une suite.

Netflix propose régulièrement des films, des documentaires et des séries très appréciés des spectateurs. Si vous cherchez un programme pour vous faire peur le soir, n'hésitez pas à regarder Brand New Cherry Flavor, une série d'horreur qui rend les spectateurs accros. À l’inverse, si vous aimez les programmes haletants, la série Bodyguard est parfaite pour vous.

Si vous avez déjà regardé ces deux programmes ou que vous cherchez simplement quelque chose de nouveau, sachez qu’une nouvelle série est sortie sur Netflix le 15 mai dernier. Intitulée “Bet”, elle se décline en 10 épisodes et propose un thriller psychologique captivant.

Crédit photo : Netflix

Une série adaptée d’un manga

La série retrace le parcours de Yumeko, une jeune étudiante japonaise qui arrive dans un pensionnat privé réservé à l’élite mondiale. Dans cet établissement prestigieux, les élèves ne s’affrontent pas avec leurs résultats scolaires, mais par des jeux de pari. Ceux qui perdent sont humiliés par les gagnants et deviennent leurs larbins. En arrivant dans cet établissement, Yumeko va se mettre à jouer. Derrière son calme apparent, elle va user de ruse, de chance et de manipulation pour gagner et atteindre son objectif : venger la mort de ses parents.

Cette série est basée sur un manga intitulé “Gambling School” (ou “Kakegurui” en version originale). Ce manga s’est vendu à plus de 6,8 millions d’exemplaires partout dans le monde. Selon L’Eclaireur Fnac, il a été adapté en anime, en série live-action, en film et en spin-off.

Cette nouvelle adaptation va simplement s’inspirer du manga car comme le déclare le showrunner de la série Simon Barry, le manga “se suffit à lui-même et fonctionne parfaitement”. Pour cette raison, cette série pourrait être différente de l’histoire originale, tout en gardant “le ton, l’audace et le plaisir” du manga.

Les fans réclament une suite

En seulement quelques jours, “Bet” connaît déjà un immense succès. La série fait partie du top 5 des séries les plus vues du moment sur Netflix. Plus de 13 millions d’heures de visionnage ont déjà été enregistrées en moins d’une semaine. Ce programme connaît un si grand succès que les fans réclament déjà une saison 2, quelques jours seulement après sa sortie, et les commentaires sont unanimes.

“Une excellente série”, “Un incontournable”, “Ce drama est absolument époustouflant”, “Les performances des acteurs sont inoubliables”, “Tout le casting est incroyable”, “Je compte déjà les jours jusqu’à la saison 2”, ont déclaré les fans, selon des propos rapportés par Unilad.

Crédit photo : Netflix

Ce n’est pas la première fois que Netflix adapte un manga puisque la plateforme de streaming diffuse également Alice In Borderland, dont la saison 3 est sortie en février dernier.