De nombreux fans de Patrick Bruel ne croient pas aux accusations de viol et de violences sexuelles

Les graves accusations visant Patrick Bruel ne laissent pas ses fans indifférents. Partagés entre déni et déception, ces derniers sont aujourd'hui divisés.

Dans la tourmente suite à une avalanche de révélations graves et compromettantes, Patrick Bruel peut-il encore espérer le soutien de son public ?

Alors que le chanteur de 67 ans fait l'objet de plusieurs accusations de viol et autres violences sexuelles, ses fans accusent le coup et s'entredéchirent.

Partagés entre déception et incrédulité, ces derniers sont en effet plus que jamais divisés, à l'image de l'opinion.

Les fans de Patrick Bruel se déchirent

Nos confrères du Dauphiné libéré sont ainsi allés à la rencontre de certains de ses admirateurs, afin de recueillir leurs témoignages.

Si beaucoup se montrent extrêmement déçus par ces accusations, exprimant un sentiment de trahison, d'autres prennent en revanche la défense de Patrick Bruel, allant même jusqu'à s'en prendre à ses victimes présumées.

Fan de l'artiste depuis sa plus tendre enfance, une certaine Marion, âgée de 37 ans, déclare, par exemple, que ces révélations ne changeront rien à l'admiration qu'elle porte à Patrick Bruel. Cette trentenaire, qui réside en Côte d'Or, évoque également la présomption d'innocence, en rappelant que son chanteur favori n'a pas été jugé coupable des faits qui lui sont reprochés.

« J’ai acheté mes places pour le concert du mois d’octobre au zénith de Dijon et je compte bien y aller. Je n’ai pas de cas de conscience car, pour l’instant, il n’est coupable de rien », affirme-t-elle ainsi.

« Ses musiques m’ont toujours apporté du bien-être et tous ces témoignages ne changent rien. Patrick m’accompagne depuis tellement longtemps que j’aurais vraiment du mal à ne plus l’écouter… Ce serait impossible ! », surenchérit-elle.

La suite après cette vidéo

Peut-être aveuglées par leur admiration, certains fans vont encore plus loin et s'attaquent directement aux femmes ayant déposé plainte contre le chanteur.

Ce sont des « opportunistes qui espèrent obtenir une confortable somme d’argent », peste ainsi Michel, 69 ans, originaire du Nord.

« C’est un peu facile de coucher avec la star et de revenir des années après en disant “j’étais mineure”, etc. », affirme, quant à elle, Muriel,âgé de 51 ans. Cette Vosgienne cible, sans la nommer, Flavie Flament qui accuse le chanteur de l’avoir violée en 1991, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Cette dernière ne serait qu'une « animatrice sur le déclin qui essaie d’avoir son quart d’heure de gloire », selon Joël, 72 ans, qui habite le département de Haute-Saône.

« Extrêmement déçu » ; « Il nous a trahis » ;« un sentiment de sidération » ; « une trahison totale » (témoignages)

À l'inverse, d’autres fans de Patrick Bruel se rangent du côté des victimes présumées, quitte à couper les ponts avec leur chanteur préféré. C'ets notamment le cas de Morgane (40 ans), originaire de Brest (Finistère), qui déclare ne plus pouvoir soutenir l'artiste dont elle pourtant est fan « depuis (ses) 15 ans ».

« Ses chansons m’ont transpercé et ont accompagné toutes les étapes de ma vie. J’ai été membre du fan-club, j’ai assisté aux balances avant certains concerts (...) aujourd’hui, je réalise aussi à quel point, quand on admire quelqu’un, on peut choisir de ne pas voir ce qui dérange. J’ai pleuré d’avoir eu le sentiment d’avoir été trompée pendant 25 ans et de ne plus savoir quoi faire de tous ces merveilleux souvenirs désormais entachés », déplore-t-elle ainsi.

Incapable « de dissocier l’homme de l’artiste », Morgane a pris la lourde décision de ne pas aller au prochain concert de Patrick Bruel, alors qu'elle avait déboursé 138 euros pour y assister.

Comme elle, de nombreux fans se montrent très sévère avec le chanteur, exprimant tour à tour la trahison et la déception.