Les associations féministes appellent à l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles

Suite aux accusations de violences sexuelles formulées contre Patrick Bruel, 54 célébrités et de collectifs féministes ont signé une pétition demandant l’annulation de la tournée de l’artiste.

Patrick Bruel s’apprête à partir en tournée pour célébrer les 35 ans de son album phare “Alors Regarde”. Après s’être lancé dans l’hôtellerie, le chanteur revient sur scène pour faire 57 dates dont 48 en France, avant de partir en Belgique, en Suisse et au Canada. Cependant, tout pourrait ne pas se passer comme prévu.

Crédit photo : AFP

En effet, ce mardi 21 avril, plusieurs célébrités et collectifs féministes ont signé une pétition sur Change.org, demandant l’annulation de la tournée de Patrick Bruel. Parmi les signataires, on retrouve les comédiennes Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg, la journaliste Alice Coffin ainsi que la chanteuse Pomme. Plusieurs associations se sont jointes au mouvement comme Nous Toutes et Salon Féministe

Le chanteur accusé de violences sexuelles

La suite après cette vidéo

Si une telle pétition a été créée, c’est parce que Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. En effet, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui en France et en Belgique. Certaines femmes ont également livré leur témoignage publiquement.

“Patrick Bruel est bien sûr présumé innocent, mais comment la justice pourrait-elle statuer sereinement tandis que le chanteur se produit sur toutes les scènes francophones ? Comment les victimes pourraient-elles garder courage face à une telle machine promotionnelle ? Nous ne devons pas laisser les voix des victimes sombrer à nouveau dans le silence, nous ne devons pas laisser perdurer l’asymétrie entre la parole des femmes et l’influence des agresseurs présumés riches et puissants” dénonce la pétition.

Crédit photo : @salon_feministe / Instagram

Déjà 651 signataires

Malgré les accusations, Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés et a décidé de maintenir toutes ses dates de concert. Il a également reçu le soutien d’Anny Duperey qui a pris sa défense dans une déclaration choc.

Ce mercredi 22 avril, 651 personnes ont signé cette pétition. Cette dernière invite toutes les mairies à annuler les concerts de Patrick Bruel dans leurs villes. Le collectif Nous Toutes a déjà demandé l’annulation du prochain concert prévu le 24 juillet lors du festival Grandes Marées de Jullouville, dans la Manche. Pour le moment, aucune décision officielle n’a été prise.