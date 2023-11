Les 4 séries à ne pas rater sur Disney+ cet automne

Entre création française, blockbuster Marvel ou revival d’un classique de l’horreur, le catalogue de Disney+ ne cesse de s’étoffer. Voici quatre séries à découvrir sur la plateforme pour passer la fin d’année bien au chaud !

Plus la météo se rafraîchit, plus il est bon de rester bien au chaud chez soi ! D’autant plus que vous avez de quoi faire avec les nouvelles séries qui débarquent sur Disney+ !

La plateforme de streaming continue d’étoffer son catalogue avec de nouvelles créations télévisuelles qui devraient certainement vous plaire. On vous propose de découvrir quatre séries de Disney+, et il y en a pour tous les goûts !

1. Chair de Poule

En premier lieu, Halloween oblige, retombez dans les frayeurs cultes avec la série Chair de Poule. La saga littéraire de R.L. Stine, très populaire dans les années 90, renaît pour une nouvelle adaptation dans laquelle cinq adolescents vont devoir lutter contre des forces obscures qu’ils ont eux-mêmes accidentellement relâchées ! Tous les épisodes sont disponibles sur Disney+ !

Crédit photo : Disney+

2. Tout va bien

Côté création française, on retrouve la série “Tout va bien” qui se dote d’un casting incroyable avec Virginie Efira, Sara Giraudeau et Nicole Garcia. “Tout va bien” nous plonge dans le quotidien d’une famille ordinaire, névrosée et conflictuelle, confrontée à une épreuve qui va bouleverser la vie de chacun de ses membres. Ça promet ! À découvrir à partir du 15 novembre sur Disney+ !

Crédit photo : Disney+

3. Un meurtre au bout du monde

Retour aux États-Unis avec la mini-série événement intitulée “Un Meurtre Au Bout Du Monde”, dans laquelle vous retrouvez Clive Owen et Emma Corrin. D’une durée de sept épisodes, on y suit les aventures de Darby, une détective amateure, qui participe à une retraite isolée organisée par un milliardaire. Lorsqu’un invité est assassiné, Darby mène l’enquête. Un scénario poignant qui saura vous tenir en haleine et porté par un casting 5 étoiles, à découvrir à partir du 14 novembre sur Disney+ !

Crédit photo : Disney+

4. Loki, saison 2

Enfin, l’univers Marvel est aussi au rendez-vous avec la deuxième saison très attendue de Loki, toujours campé par le remarquable Tom Hiddlestone ! Après une première saison très acclamée, cette seconde salve d’épisodes vous promet un voyage dans le multivers, à travers six épisodes. La saison 2 est actuellement diffusée sur Disney+ !

Crédit photo : Disney+