Disney revisite ses princesses emblématiques avec des poupées autour de la culture africaine

Disney s’est associé à un duo de photographes pour réimaginer ses plus célèbres princesses sur le thème de la culture africaine.

Crédit : Disney x Creative Soul Photography

Depuis quelques années, Disney met en valeur des héroïnes aux origines variées. C’est le cas de Tiana, personnage de La Princesse et la Grenouille, ou encore de Moana du film d’animation Vaina.

Mais la firme aux grandes oreilles ne compte pas s’arrêter là. Alors que la jeune actrice afro-américaine Halle Bailey a été désignée pour interpréter La Petite Sirène dans le film du même nom en live-action, Disney s’est ensuite lancé dans la commercialisation de poupées métissées.

Des poupées qui font la part belle à la culture africaine

Pour mettre en scène leurs nouvelles poupées, Disney a fait appel au duo de photographes Creative Soul Photography, composé de Régis et Kahran Bethencourt. Ces derniers se sont fait connaître pour leurs portraits de petites filles afro-américaines en tenues de princesses. Assez pour convaincre la firme de les laisser se charger de leur nouvelle collection de poupées.

Ainsi, on retrouve les plus grandes princesses de Disney, de Cendrillon à Raiponce en passant par Blanche-Neige. Leur particularité, outre leur couleur de peau ? Leurs robes inspirées des motifs ethniques africains, accompagnées d’accessoires et de bijoux.

Ces poupées 2.0 sont en vente sur le site de Disney et dans les parcs d'attractions de la firme depuis le 3 février dernier au prix de 55 euros.

Blanche-Neige

Crédit : Disney x Creative Soul Photography

La Princesse et la Grenouille

Crédit : Disney x Creative Soul Photography

Cendrillon

Crédit : Disney x Creative Soul Photography

Raiponce

Crédit : Disney x Creative Soul Photography

