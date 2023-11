« Être une femme, c'est la guerre » : Billie Eilish dénonce la sexualisation de son corps dans les médias

La chanteuse est depuis son adolescence au centre de l’attention. Une exposition précoce qui a rapidement fait d’elle l’objet de critiques virulentes, notamment sur son physique. Aujourd’hui, elle dénonce l’hyper-sexualisation des artistes féminines.

Billie Eilish s’est fait connaître aux yeux du monde entier en 2017 avec le tube planétaire Ocean Eyes. À 17 ans seulement, la Californienne devient une star internationale et médiatique. Forcément, la jeune chanteuse attire tous les regards, des curieux et des photographes.

C’est peut-être en partie pour cela que Billie Eilish se bat sans cesse contre la sexualisation et les critiques faites à l’encontre du corps des femmes. Et elle l’a montré encore une fois lors d’un entretien accordé au magazine Variety à l’occasion de l’événement Power of Women. La chanteuse de 21 ans se livre sans concession :

« Être une femme, c’est la guerre, pour toujours, révèle-t-elle au média. Surtout une jeune femme sur la scène publique. C’est vraiment injuste ». Elle parle également des vêtements taille large qu’elle portait à ses débuts pour se protéger des regards :

« Je n’essayais pas de faire en sorte que les gens ne me sexualisent pas. Mais je ne voulais pas que les gens aient accès à mon corps, même visuellement. Je n’étais pas assez forte et sûre de moi pour le montrer. Si je l’avais montré à l’époque, j’aurais été complètement dévastée si les gens avaient dit quoi que ce soit », admet-elle.

« Personne ne parle jamais du corps des hommes »

Constamment mise au centre de l’attention, Billie Eilish dézingue aussi le double-standard qui existe entre les hommes et les femmes quant il s’agit du physique.

« Personne ne parle jamais du corps des hommes, selon elle. Si vous êtes musclé, c’est cool. Si vous ne l’êtes pas, c’est cool. Si vous êtes mince, c’est cool. Si vous avez un ‘dad bod’ [un ventre de papa, ndlr], c’est cool. Si vous êtes rondouillard, on adore ça ! Tout le monde est content. Tu sais pourquoi ? Parce que les filles sont gentilles. Elles s’en foutent, parce que les femmes voient les gens tels qu’ils sont ! ».

À l’inverse, les médias et le public ne sont pas tendres avec le physique des femmes. « J'ai des gros seins. J'ai des gros seins depuis l'âge de neuf ans, et je suis comme ça. C'est à ça que je ressemble. [Parfois], vous portez quelque chose qui est vraiment révélateur, et tout le monde dit : 'Oh, mais tu ne voulais pas qu'on te sexualise ?’ », lance Billie Eilish qui invoque son droit et sa liberté de s’habiller comme elle le veut.

Si globalement les propos de la chanteuse ont trouvé écho chez beaucoup de monde, et de femmes, certains internautes n’ont pas manqué de rappeler que des hommes souffraient également de discrimination physique.