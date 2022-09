Cette femme ronde mariée à un homme musclé reçoit des critiques honteuses de la part des internautes

Sur TikTok, une femme ronde a posté une vidéo d’elle accompagnée de son mari sportif. Seulement voilà, la jeune femme a reçu de nombreuses critiques négatives et méchantes, lui disant que son mari pouvait trouver mieux à cause de son apparence.

Si les réseaux sociaux sont parfaits pour prendre des nouvelles de ses proches et rester en contact avec des personnes éloignées, ils peuvent aussi vite devenir dangereux.

Comme il est possible de recevoir des messages de personnes que l’on ne connaît pas sur les réseaux, certaines d’entre elles ne se privent pas pour envoyer des commentaires méchants ou moqueurs, voire des insultes.

C’est ce qui est arrivé à Alicia McCarvell, une jeune femme âgée de 32 ans. Mariée avec un homme qui répond au nom de Scott, elle a décidé de publier des vidéos d’elle et de son compagnon sur TikTok. Comme de nombreux autres couples, les amoureux ont décidé de participer à des tendances sur le réseau social.

Elle est critiquée pour son apparence

Cependant, Alicia ne s’attendait pas à recevoir une pluie de critiques méchantes en publiant ses vidéos. De nombreux internautes ont commenté l’apparence de la jeune femme, qui « contrasterait » selon eux avec celle de son mari. En effet, si Alicia est plutôt ronde, Scott est quant à lui musclé et sportif et partage souvent ses séances de sport sur ses réseaux sociaux. Une différence physique dont des internautes ont décidé de se moquer.

« Je reçois ces critiques parce que, selon les normes de beauté, nous n’avons pas de sens. Les gens essaient de trouver des excuses de mon côté pour justifier que mon mari soit avec moi, des choses comme ''elle ne devait pas être grosse quand ils se sont rencontrés'' ou ''elle doit être riche'' », a expliqué Alicia.

Elle répond aux critiques

Face à ces critiques, Alicia a décidé de ne pas se laisser faire et a répondu aux internautes avec un message clair.

« Sur l’échelle de ce que mon mari apprécie, la façon dont mon corps s’intègre aux normes corporelles n’est pas en tête de liste. Il apprécie mon humour, mon engagement, mon amour et mon coeur attentionné. Et aucune de ces choses qu’il apprécie chez moi ne change si mon corps change », a-t-elle déclaré.

Alicia a également déclaré que si certaines personnes pensent de cette façon, c’est parce qu’elles ont été élevées comme ça. Mais la jeune femme a affirmé que ces personnes devaient faire des efforts pour changer leur comportement.

Parmi les mauvaises surprises auxquelles elle a été confrontée, Alicia a découvert qu’une femme s’était vantée de pouvoir convaincre Scott de quitter son épouse pour elle. En effet, cette femme se trouvait très belle et a osé envoyer un message privé à Scott pour lui dire d’être avec « quelqu’un qui lui ressemble ». Un message auquel Alicia a parfaitement répondu.

« Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que bien que Scott reçoive des messages privés d’autres femmes, elles mettent en avant leur corps et non leur personnalité. Ce que mon copain aime de moi, c’est mon humour, ma positivité et la complicité que nous avons ensemble. C’est au-delà du physique », a déclaré la jeune femme.

Au total, la vidéo postée par Alicia a été vue plus de 50 millions de fois. Parmi les commentaires, de nombreuses personnes ont tenu à défendre le couple, en demandant au passage aux autres de faire preuve de respect.