Harry Potter : l'un des lieux les plus emblématiques enfin en LEGO !

Si vous êtes fans de l’univers de Harry Potter et des constructions de LEGO, cette nouvelle va vous faire plaisir : l’un des lieux les plus emblématiques de la saga est disponible en construction.

Crédit photo : LEGO

Avis aux fans de Harry Potter et des constructions LEGO : vous avez désormais la possibilité de combiner vos deux passions en une seule et même activité. En effet, après avoir sorti le château de Poudlard, LEGO propose un tout nouveau lieu emblématique de la saga à construire. Mais lequel ?

Le Chemin de traverse en LEGO

Harry Potter regorge de lieux tous plus magiques les uns que les autres. Pour cette nouveauté, LEGO propose aux joueurs de construire… le Chemin de traverse ! Cet endroit est un lieu inévitable, où tous les sorciers doivent aller pour se procurer leurs affaires scolaires pour la rentrée à Poudlard. Baguettes magiques, balais, tenues de sorciers, animaux de compagnie… Le Chemin de traverse est l’endroit à ne pas manquer.

Crédit photo : LEGO

Pour représenter ce lieu mythique, LEGO propose une construction très grande, de 29 centimètres de haut, 102 centimètres de large et 13 centimètres de côté. Entièrement modulable, cette construction possède de multiples détails. Toutes les boutiques les plus connues sont représentées. On retrouve par exemple la célèbre boutique de baguettes magiques d’Ollivander, le magasin d’accessoires de Quidditch, la boutique de vêtements Fleury et Bott ou encore les Farces et Attrapes des Frères Weasley.

Crédit photo : LEGO

En plus de tous ces décors, de nouvelles figurines LEGO sont disponibles, avec de nouveaux personnages. De quoi s’immerger pleinement dans l’univers de Harry Potter tout en s’amusant.

Crédit photo : LEGO