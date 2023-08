Heartstopper saison 3 : Date de sortie, casting, bande-annonce....

Lasérie Heartstopper a laissé les fans en haleine. Heartstopper saison 3 promet d’explorer davantage la relation entre Nick et Charlie, ses protagonistes.

Date de sortie de la saison 3 de Heartstopper

La série Heartstopper est sur le point de revenir pour une 3ème saison très attendue. Inspirée de la bande dessinée acclamée d'Alice Oseman, elle a capturé le cœur du public avec son récit doux et émouvant relatant l’attachement et l'amitié entre deux adolescents, Nick et Charlie. Les créateurs de la suite n'ont pas encore révélé officiellement la date de première définitive du troisième volet de "Heartstopper". Cependant, les téléspectateurs sont impatients de savoir quand ils pourront retrouver Nick et Charlie dans de nouvelles aventures palpitantes. La question reste tout de même délicate compte tenu de la grève des acteurs et scénaristes d’Hollywood.

Quoi qu’il en soit, les deux saisons précédentes ont été diffusées avec quelques mois d'écart, et l'on peut supposer que la suite 3 suivra un schéma similaire. En attendant une déclaration officielle, les spéculations continuent de circuler sur les réseaux sociaux et les forums en ligne. De plus, étant une œuvre cinématographique britannique, la suite ne devrait pas être concernée par les grèves qui se déroulent à Hollywood.

À ce jour, toutes les indications laissent penser à une diffusion vers le début de l’été 2024. En attendant, le public pourra patienter avec la diffusion de la bande dessinée Heartstopper tome 5. La date de sortie de cette dernière est prévue pour le début du mois de novembre 2023. Les spectateurs pourront se consoler avec les nouveaux scénarios et émotions du roman le temps de découvrir Heartstopper saison 3.

D’après le site What's on Netflix, la réalisation de cette nouvelle saison devrait débuter vers le mois d’octobre 2023. De plus, la jeune auteure a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle travaille dur cet été afin d’élaborer les scènes du volet 3. Elle a confié à The Hollywood Reporter : “Nous avons commencé à écrire. Je travaille avec Patrick Walters, qui est un producteur exécutif, et Lauren James, qui est une sorte d’éditrice. C’est elle qui réagit à mes idées. Mais c’est moi qui suis à la narration et j’ai entamé le processus pour la saison 3. C’est une période très chargée, c’est un moment intense. Nous voulons qu’elle soit réalisée afin que l’attente entre les chapitres ne soit pas trop longue”.

Quant à sa diffusion, elle devra sûrement suivre l’exemple des précédentes suites, c’est-à-dire sur la plateforme de Netflix.

Ce qu’il faut retenir sur les précédentes saisons

"Heartstopper", la série pour adolescents basée sur la bande dessinée prenante d'Oseman, a captivé les téléspectateurs avec son récit émouvant et authentique. Elle se concentre sur l'affection et l'amitié entre deux adolescents, Nick et Charlie. Les deux premiers volets plongent les spectateurs dans l'univers de ces personnages attachants et explorent les défis et les joies de la découverte de soi et des relations.

Première saison

La première saison a posé les bases du récit en présentant Nick, un joueur de rugby réservé, et Charlie, un élève ouvertement gay et artistique. Leur rencontre lors d'un voyage scolaire donne naissance à une amitié improbable, marquée par des moments d'incrédulité, de tendresse et de compréhension mutuelle. Les épisodes explorent la manière dont leur amitié évolue en quelque chose de plus profond, alors qu'ils commencent à se connaître et à s'apprécier davantage.

L'interprétation convaincante de Kit Connor en tant que Nick et de Joe Locke en tant que Charlie a contribué à rendre le récit encore plus attachant. Les admirateurs ont été conquis par les moments de douceur, de rire et de tristesse qui ont ponctué chaque épisode diffusé, créant une expérience émotionnelle et immersive.

Deuxième saison

Le deuxième volet approfondit le récit en se penchant sur les difficultés et les émotions complexes auxquelles les acteurs principaux sont confrontés. Alors qu'ils naviguent à travers leur aventure naissante, ils font face aux doutes, aux incertitudes et aux influences extérieures qui mettent à l'épreuve leur lien. La 2ème saison introduit également de nouveaux acteurs, notamment Tara, une amie proche de Charlie. Elle se penche sur la dynamique des amitiés et des conflits au sein de leur cercle social.

Tout au long des deux saisons, "Heartstopper" a brillamment capturé les moments intimes et les gestes sincères qui forment la trame des relations adolescentes. Les acteurs ont fait face à des défis personnels, à des moments de vulnérabilité et à des expériences d’enrichissement personnel.

Casting de la saison 3 de Heartstopper

Les informations spécifiques concernant le casting de la 3ème saison de la série "Heartstopper" sont limitées.

Cependant, en se basant sur les suites précédentes, on peut s'attendre à ce que les acteurs principaux reprennent leurs rôles. Charlie sera à nouveau interprété par Kit Connor et Nick par Joe Locke. Leur alchimie et leur capacité à donner vie aux personnages ont été saluées par les admirateurs et les critiques.

Puisque la série suit fidèlement la bande dessinée de son autrice, les fans peuvent s'attendre à voir les mêmes visages qu'ils ont appris à aimer dans les volets précédents. Cependant, des surprises pourraient également être réservées en termes de nouveaux visages ou d'acteurs invités.

En fin de compte, la sélection des acteurs sera déterminée par les choix des créateurs de la suite et leur désir de rester fidèles à la vision de l’auteure. Les plus enthousiastes devront attendre les communiqués officiels pour obtenir des informations détaillées sur la sélection des acteurs et actrices qui apparaîtront dans la 3ème saison tant attendue.

Joe Locke : Charlie Spring

: Charlie Spring Kit Connor : Nicholas “Nick” Nelson

: Nicholas “Nick” Nelson William Gao : Tao Xu

: Tao Xu Kizzy Edgell : Darcy Olssen

: Darcy Olssen Corinna Brown : Tara Jones

: Tara Jones Rhea Norwood : Imogen Heaney

: Imogen Heaney Yasmin Finney : Ella Argent

: Ella Argent Tobie Donovan: Isaac Henderson

Heartstopper saison 3 : bande-annonce

Aucune bande-annonce officielle n'a été publiée pour Heartstopper saison 3. Cependant, les fans peuvent s'attendre à ce qu’elle soit diffusée quelques semaines avant la date de sortie prévue.

La bande-annonce offrira un aperçu des scénarios à venir, des moments émotionnels et des défis auxquels les acteurs seront confrontés. En attendant, il est possible de se rabattre sur les teasers, les extraits et les discussions en ligne pour alimenter leur anticipation.

Heartstopper 3 est l'un des événements les plus attendus dans le monde des séries pour les amateurs de cette adaptation captivante. Bien que la date de première exacte ne soit pas encore confirmée, l'excitation autour de la prochaine saison ne cesse de croître.

Rebondissements dans la saison 3 de Heartstopper

À l'heure actuelle, les détails spécifiques sur le scénario de la saison 3 de "Heartstopper" ne sont pas encore divulgués officiellement. L'auteure souhaite préserver l’effet de surprise.

Cependant, en se basant sur les événements et les développements de la bande dessinée originale, ainsi que sur les thèmes abordés dans les saisons précédentes de la suite, on peut formuler certaines spéculations sur les péripéties potentielles de la saison 3 :

1. Évolution de la liaison entre les acteurs principaux :

L'un des éléments centraux de "Heartstopper" est le lien émouvant entre les deux acteurs principaux. L’auteure pourrait continuer à explorer cette relation en profondeur, en montrant comment leur liaison grandit et se renforce face aux défis et aux obstacles.

Le moment où ils vont enfin se dire «je t’aime» fait partie des plus attendus de la saison 3. Les scènes du dernier épisode ont laissé croire que les deux adolescents avaient ces trois mots au bout des lèvres. La fin ouverte de la seconde suite promet donc des rebondissements dans la relation des deux personnages principaux de ce roman graphique.

2. Développement des acteurs secondaires :

La suite accorde une attention particulière aux acteurs secondaires tels que Tao, Darcy, Tara et d'autres amis de Nick et Charlie. La saison 3 pourrait se concentrer davantage sur leurs récits personnels, approfondissant leurs motivations, leurs rêves et leurs luttes individuelles.

La suite de l’idylle entre Darcy et Tara intrigue les fans en raison d’un éventuel déménagement qui plane autour de leur liaison. L’auteure de ce roman graphique percutant a également affirmé le départ de Ben qui est incarné par Sebastian Croft. Selon elle, le chapitre Charlie et Ben sera clos définitivement après un échange tumultueux entre les deux adolescents.

3. Exploration des thèmes de l'adolescence :

Heartstopper aborde des thèmes universels liés à l'adolescence, tels que la découverte de soi, les amitiés, la famille et les questionnements sur l'avenir. La saison 3 pourrait continuer à explorer ces thèmes avec sensibilité et authenticité.

4. Défis et adversités :

Comme pour chaque couple, les deux acteurs principaux pourraient être confrontés à des défis qui mettront à l'épreuve leur idylle et leur engagement l'un envers l'autre. Ces défis pourraient provenir de sources extérieures ou de leurs propres doutes et incertitudes.

La saison deux a mis en avant les troubles du comportement alimentaire ou TCA de Charlie. Elle a aussi relaté l’asexualité, la pression avant le coming-out et les remarques désobligeantes qui s’en sont suivies pour Nick. Dans la 3ème suite, les fanatiques de Netflix peuvent s’attendre à en savoir davantage sur le TCA de Charlie et le questionnement d’Isaac concernant son asexualité. Plus d’informations concernant la tension entre Darcy et sa mère sont également attendues.

5. Nouvelles amitiés et découvertes :

À mesure que Nick et Charlie grandissent, de nouvelles amitiés pourraient se former et de nouvelles expériences pourraient les attendre. Le volet 3 pourrait présenter de nouveaux visages et aventures qui contribuent à leur croissance personnelle.

6. L'acceptation de soi et de son identité :

Alors que les deux personnages principaux continuent d'évoluer, le volet 3 pourrait approfondir leur voyage d'acceptation de soi et de leur identité. Un accent particulier sera mis sur le soutien de leur cercle d'amis et de leur famille.