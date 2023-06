Henry Cavill ému aux larmes alors qu'il fait ses adieux à The Witcher

Lors de la grande conférence Netflix Tudum 2023, le trailer de la saison 3 de The Witcher a été présenté aux fans. Il s’agit d’une saison un peu spéciale puisqu’elle marque la dernière apparition de l’acteur britannique Henry Cavill dans la peau du héros.

Crédit : Capture d'écran Super Henry Cavill/ Youtube

C’est sur la scène du Tudum 2023, la conférence de Netflix pour parler de ses nouveaux projets, que le casting de The Witcher a fait sensation. À São Paulo, où se déroulait l’événement, les acteurs Anya Chalotra (Yennefer), Joey Batey (Jaskier), Freya Allan (Ciri) et bien sûr sa star, Henry Cavill (Geralt de Riv) ont fait une apparition sur scène sous les cris de la foule.

La bande-annonce de trois minutes à été présentée à l’assemblée alors que la première partie de la saison 3 doit sortir le 29 juin prochain.

La présence de l’acteur phare de la série a bien évidemment mené à évoquer son départ soudain de la série.

« Vous allez me manquer, vous allez vraiment me manquer »

La saison 3 de The Witcher sera en effet la dernière dans laquelle Henry Cavill prête ses traits au chasseur de monstres. Dès la saison 4, il sera remplacé par Liam Hemsworth au grand dam des fans de la saga. Le départ de Cavill a attristé de nombreux spectateurs.

Sur la scène du Tudum 2023, le Britannique a pris la parole pour remercier ses partenaires de jeu et les fans, fidèles au poste, dans un discours émouvant :

« Merci tout le monde, je vous aime aussi. C'est un plaisir d'être ici. Je vais parler de ce à quoi ressemble de jouer ma dernière saison et je veux en fait parler de mes collègues de tournage. C'était un tel plaisir et un tel honneur de travailler avec vous. Vous avez apporté tant de hauteur et de détails à ces personnages, de la complexité [...]. Ce que vous avez fait a demandé du travail, des efforts et de l'attention. Croyez-moi, travailler avec vous a été un énorme plaisir pour moi. Vous allez me manquer, vous allez vraiment me manquer ».

Henry Cavill, ému, avait les larmes aux yeux. Il a conclu son discours en indiquant que travailler avec ses co-stars avait été son « plus grand plaisir ».

Nul doute que les fans seront au rendez-vous pour cette saison 3 de The Witcher dont la première partie sortira le 29 juin et la deuxième, le 27 juillet sur Netflix.