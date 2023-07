À 53 ans, Jennifer Lopez dévoile une photo d'elle en maillot de bain échancré et enflamme la toile avec sa silhouette de rêve

La star internationale Jennifer Lopez a fait sensation ce 5 juillet 2023 après avoir partagé une publication sur Instagram. Voici pourquoi.

À 53 ans, Jennifer Lopez fait partie des stars les plus suivies sur Instagram, à l'image d'autres célébrités comme Kim Kardashian, Selena Gomez, et les plus sexy... Au total : elle comptabilise 249 millions de followers sur ses médias sociaux.

Crédit photo : Instragram

Jennifer Lopez sublime en maillot de bain

En plus d’être une chanteuse et performeuse hors pair, elle est aussi business woman avec sa marque de cosmétique J-lo Beauty. Sur les réseaux sociaux, Jennifer Lopez en inspire plus d’un.e. Au-delà de son parcours, la star affiche une silhouette de rêve qui a de quoi rendre jaloux.

Sportive, Jennifer Lopez a publié ce 5 juillet une nouvelle publication sur son compte Instagram. Au travers de plusieurs photos, la star de 53 ans s’est dévoilée en maillot de bain échancré assez moulant, au décolleté plongeant, et a affiché son corps de rêve. Une publication qui n’a laissé personne indifférent puisqu’elle a été likée par près de 600 000 personnes en seulement quelques heures.



Crédit photo : Instragram

Ce n’est pas la première fois que J-Lo fait sensation sur la Toile en partageant des photos d’elle en bikini ou en lingerie et soutien-gorge. Elle n'hésite pas à prendre la pose, très sexy, sur la Toile. Il y a quelques jours, l’épouse de Ben Affleck se dévoilait dans un maillot de bain blanc rétro, qui sublimait ses formes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Sur le compte Instagram de sa marque, J-lo Beauty, la star aussi faisait fureur : elle s’est dévoilée dans un body noir très échancré qui dévoilait son corps ultra sculpté. Lorsque la star ne fait pas sensation sur le Web, c'est sur le tapis rouge qu'elle bluffe tout le monde. Une chose est sûre, Jennifer Lopez est toujours radieuse et ne cesse de nous surprendre !