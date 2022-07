Josh Bateson, l'enfant des boîtes Kinder a bien changé !

Vous l’avez sûrement côtoyé durant votre enfance et peut-être encore de nos jours. Le jeune garçon qui habillait les emballages de la marque Kinder a bien grandi.

Crédit : joshbateson/ Instagram

Aujourd’hui âgé de 27 ans, Josh Bateson n’est plus le petit garçon que l’on peut encore observer sur les boîtes de chocolats Kinder. En 2005, le Britannique s’apprêtait à voir sa vie changer pour toujours lorsqu’il fut choisi par l’enseigne allemande pour prêter son visage à Kinder.

Si le temps a fait son chemin, il en est de même pour le jeune homme. Pour autant, Josh Bateson n’est pas retourné à l’anonymat. Sur Instagram, l’ancien enfant star des goûters partage désormais son quotidien bien rempli.

Josh Bateson : de mannequin à manager

Crédit : joshbateson/ Instagram

Grâce à son quotidien de mannequin, Josh Bateson parcourt le monde entre voyages, séances photos et selfies à gogo. Suivi par 109 000 abonnés sur Instagram, le jeune homme montre qu’il a bien changé et qu’il est devenu un beau grand blond au physique avantageux.

Crédit : Kinder

Une image soignée et un physique qui lui ont permis de poser pour plusieurs marques comme Toms et Zavetti. Oui mais voilà, Josh Bateson veut aussi montrer qu’il n’est pas seulement qu’un mannequin et influenceur. Sur sa page LinkedIn, le jeune homme se présente comme marketing manager pour le groupe deVere. Il a d’ailleurs suivi des études en politiques et relations internationales à l’université de Loughborough, à Londres.

Josh Bateson n’en oublie pas la marque qui l’a révélée et pose ainsi régulièrement avec des paquets de Kinder dans les mains.