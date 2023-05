La bande-annonce de Gran Turismo met les gaz avec Orlando Bloom et David Harbour

Le film raconte l’histoire vraie d’un joueur, Jann Mardenborough, devenu pilote de course professionnel il y a plus de dix ans.

Crédit : Sony Pictures

Après Uncharted au cinéma et le succès monstre de The Last of Us sur HBO, PlayStation Productions et Sony lancent désormais l’adaptation cinématographique de Gran Turismo.

La série de jeu vidéo débutée en 1997 se raconte maintenant au cinéma sous la houlette de Neill Blomkamp (District 9, Chappie) à la réalisation et servie par une belle brochette d’acteurs.

L’incontournable David Harbour quitte la petite ville de l’Indiana dans Stranger Things pour interpréter le mentor du futur champion, tenu par Archie Madekwe (Midsommar). Tandis que l’on retrouve Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux) dans la peau de son agent prêt à tout, mais aussi de Djimon Hounsou (Gladiator) en papa pas très serein pour son fils.

Une histoire incroyable mais vraie

Gran Turismo raconte l’histoire incroyable mais vraie du jeune Jann Mardenborough, un gamer du jeu vidéo du même nom devenu pilote de course professionnel. Entre 2008 et 2016, Sony et Nissan ont organisé la GT Academy, un programme de formation, pour que les joueurs passent le pas de la console au réel.

« Si tu loupes une trajectoire dans le jeu, tu peux recommencer. Si tu fais ça sur la piste, tu peux te tuer ! », peut-on entendre dans la bande-annonce qui prévoit un grand spectacle.

Attachez vos ceintures, Gran Turismo sort dans les salles françaises le 9 août prochain.