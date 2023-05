Florent Pagny fait une annonce surprise à ses fans sur son cancer et sa carrière

Invité de l’émission Télématin sur France 2, ce matin, Florent Pagny a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Il annonce même son retour en studio pour recommencer à chanter.

En janvier 2022, le chanteur Florent Pagny annonçait une triste réalité, celle de sa maladie, une tumeur cancéreuse au poumon le contraignant à mettre sa carrière entre parenthèses afin de suivre un lourd traitement.

Crédit photo : Télématin / France 2

Près de seize mois après cette tragique révélation, le chanteur aurait semble-t-il repris du poil de la bête si l’on en croit ses propres dires. Pourtant, au mois d’avril dernier lors du journal de 20h sur France 2, il expliquait qu’une récidive de sa maladie le contraignait à suivre une nouvelle chimiothérapie. Il avait confié “avoir fait le con pendant quatre-cinq mois” en négligeant son traitement par immunothérapie.

Après ce mea culpa, le second traitement par chimiothérapie aurait porté ses fruits selon le chanteur. Invité de l’émission Télématin sur France 2, ce jeudi 25 mai, Florent Pagny a donné des nouvelles très rassurantes sur son état de santé : “La chimio est derrière moi, donc dès que les produits chimiques s’éloignent, tout devient plus sympa”.

S’il souligne que le traitement contre son cancer du poumon “va durer longtemps”, cela ne l’empêche d’entrevoir le futur proche sous de meilleurs auspices : “Mais j’ai de la chance, le protocole fonctionne à chaque fois super bien. Maintenant j’ai compris, j’arrête de ne pas le prendre”.

"La chimio est derrière moi. Je vais recommencer à chanter !"



Invité exceptionnel de #Telematin, @florentpagny donne de ses nouvelles et se confie en toute franchise sur sa maladie. #08h15 pic.twitter.com/lHoXYIS0OB — Telematin (@telematin) May 25, 2023

Florent Pagny : “Je vais retourner en studio”

Âgé de 61 ans, Florent Pagny annonce qu’il va “commencer à rechanter” : “Je vais retourner en studio, je vais retravailler, parce que c’est un muscle aussi”. Pour sa rémission, il envisage de retourner vivre en Patagonie, d’où sa femme est originaire et où il a une propriété, tout en devant “gérer pour avoir le produit” dont il a besoin.

Crédit photo : France Télévisions

“Cette immunothérapie progresse tellement qu’il ne faut pas s’en priver. Pendant cinq mois je l’ai abandonné mais bon, c’est passé. Maintenant, je reprends du poil de la bête” admet Florent Pagny, satisfait d’avoir donné une nouvelle chance à son traitement.

“En ce moment, c’est sympa, c’était lourd mais c’est devenu plus sympa, mais comme on sait que c’est ondulatoire et que ça va durer longtemps (...), on croise les doigts”, confie-t-il avec beaucoup d’espoir et de lucidité.

Un retour en forme pour le chanteur qui a prévu d’effectuer une tournée d’été des festivals fin juin dans une vingtaine de villes comme Nîmes, Béziers, Nancy, Sion (Suisse), Spa (Belgique) ou encore Ajaccio.