“La femme de ménage” : L'autrice Freida McFadden révèle enfin sa vraie identité

L'autrice Freida McFadden, connue pour son best-seller "La femme de ménage", a décidé de révéler sa véritable identité après l'avoir gardée secrète pendant des années.

Vendu à 2,5 millions d'exemplaires en France, le roman "La femme de ménage" a récemment été adapté au cinéma, confirmant un succès international retentissant. Pourtant, derrière ce phénomène littéraire se cachait une femme bien réelle, dont personne ne connaissait le visage ni le nom. L'Américaine avait soigneusement entretenu le mystère en utilisant un pseudonyme brouillant les pistes sur ses origines, en portant des lunettes et même une perruque lors de ses rares apparitions publiques.

Un secret qu'elle a finalement décidé de dévoiler lors d'un entretien exclusif accordé à USA Today. La romancière de 45 ans s'appelle en réalité Sara Cohen.

"J'en suis à un point de ma carrière où je suis fatiguée que cela reste un secret. Je suis fatiguée que les gens se demandent si je suis une vraie personne ou si je suis trois hommes"

Crédit photo : Instagram / fmcfaddenauthor

Parmi les nombreuses théories circulant autour de son identité, certains fans pensaient à tort que McFadden était une intelligence artificielle, d'autres doutaient même qu'elle existe vraiment. Sa discrétion totale, entretenue volontairement, avait largement alimenté ces spéculations.

"Je suis une vraie personne, j'ai une véritable identité et je n'ai rien à cacher"

Une vie ennuyeuse

Loin du monde littéraire, l'autrice à succès est médecin neurologue, spécialiste du cerveau. Elle vit avec ses deux ados, son mari et son chat, dans une maison face à l'océan, dans une banlieue chic de Boston, sa ville natale. Un quotidien bien éloigné des intrigues tordues qui ont fait sa réputation.

"C'est tellement plus ennuyeux que tout ce qui se passe dans mes livres"

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Et à quoi ressemble-t-elle vraiment ? Sara Cohen porte bien des lunettes dans la vraie vie. La quadragénaire confie avec humour porter une perruque "parce qu'elle ne sait pas quoi faire de ses cheveux". Un détail qui, paradoxalement, avait renforcé l'impression qu'elle se déguisait pour rester incognito.

Crédit photo : Mira Whiting

Son pseudonyme n'est d'ailleurs qu'un mélange inattendu entre l'acronyme FREIDA (Fellowship and Residency Electronic Interactive Database, une base de données qui aide les étudiants en médecine à trouver des stages hospitaliers) et "McFadden", un nom choisi un peu au hasard. Une origin story à son image : pratique, décalée, et finalement attachante.

"Je voulais quelque chose qui sonne un peu drôle. Je ne savais pas que j'allais devenir écrivaine de thrillers. Ce n'était pas prévu."

Et pourquoi n'a-t-elle pas révélé son identité plus tôt ?

"Mon seul but était de garder le secret jusqu'à ce que je sois prête à prendre du recul par rapport à mon poste de médecin, pour que tout le monde au courant ne s'en rende pas compte et que cela ne compromette pas ma capacité à exercer mon métier."

Une précaution compréhensible : difficile d'imaginer ses patients apprendre que leur neurologue passe ses nuits à écrire des thrillers sur le meurtre et la manipulation.

Un règne sans partage sur les classements

La reine du thriller psychologique poursuit sa folle ascension. La romancière est arrivée en tête du classement des ventes de livres en France en 2025, en plaçant huit de ses romans dans les quinze premiers de la liste publiée par Livres Hebdo. Un exploit rarissime qui témoigne d'un lectorat fidèle et massif, bien au-delà du simple phénomène de librairie.

La Femme de ménage a été adaptée entre temps au cinéma. Le long-métrage réalisé par Paul Feig avec Sydney Sweeney en tête d'affiche a connu un énorme succès. Une suite est déjà en préparation, de quoi prolonger encore un peu le règne de Sara Cohen, alias Freida McFadden, sur le monde du thriller.