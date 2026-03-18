Elle écrit un livre sur le deuil après la mort de son mari... la police découvre qu'elle l'a assassiné

Une habitante de l’Utah a été reconnue coupable d’avoir empoisonné son époux pour hériter de sa fortune. Après sa mort, elle avait publié un livre sur le deuil. Elle risque désormais la prison à perpétuité.

Une affaire glaçante !

Kouri Richins, une Américaine de 35 ans, cachait un terrible secret. Derrière l’image d’une veuve endeuillée, elle a été reconnue coupable du meurtre de son mari, rapportent plusieurs médias, dont Le Parisien.

Endettée, elle aurait décidé de l’empoisonner pour toucher son héritage et refaire sa vie. Après le drame, elle même publié un livre sur le deuil destiné aux enfants.

Une veuve qui était en fait une meurtrière

Cette histoire, qui semble tout droit sortie d’une série Netflix, remonte à la nuit du 4 mars 2022.

Il est 3h21 lorsque Kouri Richins alerte les secours depuis leur domicile à Kamas, dans l’Utah, pour signaler un incident concernant son époux, Eric Richins, 39 ans. Malgré l’intervention rapide des secouristes, il décède peu après.

« Mon mari est actif. Il n’est pas mort dans son sommeil. C’est insensé », explique la jeune femme à un adjoint du shérif.

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En réalité, la trentenaire avait versé une forte dose de fentanyl dans un cocktail qu’elle a servi à son époux avant qu’il ne s’écroule. L’autopsie a confirmé une quantité de poison cinq fois supérieure à la dose mortelle.

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Près d’un an après le décès de son compagnon, Kouri Richins publie un livre pour enfants, « Are you with me ? » (« Es-tu avec moi ? »). À travers cet ouvrage, elle souhaite aider ses trois garçons, âgés de 5 à 9 ans, à surmonter la perte de leur père et à retrouver le bonheur.

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Un mois plus tard, l’autrice est arrêtée par les forces de l’ordre : elle est alors soupçonnée d’avoir tué son époux.

« Elle ne voulait pas quitter son argent »

Ce lundi 16 mars, Kouri Richins a été condamnée par un tribunal de l’Utah, au terme de trois semaines de procès.

Selon le parquet, la mise en cause aurait tué son mari pour un motif financier, alors que leur relation était marquée par l’infidélité. Cette dernière avait des dettes s’élevant à 4,5 millions de dollars. En empoisonnant Eric, elle espérait hériter de 4 millions après sa mort.

« Elle voulait quitter Eric Richins mais ne voulait pas quitter son argent », a déclaré le procureur du comté de Summit, Brad Bloodworth.

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À la barre, il a également évoqué l’appel que Kouri Richins a passé le soir du drame.

« Ce n’est pas le cri d’une veuve. C’est le cri d’une veuve noire », a-t-il indiqué.

Le jury a rendu sa décision après seulement trois heures de délibération. Il a reconnu Kouri Richins coupable de meurtre aggravé, ainsi que de tentative d’empoisonnement, de fraude et d’usage de faux concernant des assurances vies contractées à l’insu de son époux.

De son côté, l’accusée a choisi de ne pas témoigner pendant le procès. Elle connaîtra sa peine le 13 mai prochain. Elle risque la prison à perpétuité.