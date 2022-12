La France gagne l'Eurovision Junior pour la seconde fois grâce à Lissandro et sa chanson « Oh maman »

Pour la seconde fois, la France a remporté l’Eurovision Junior grâce à Lissandro, qui a interprété sa chanson « Oh maman ».

La 20ème édition de l’Eurovision Junior a eu lieu ce dimanche 11 décembre à Erevan, en Arménie. Le concours musical était diffusé sur France 2 dès 16h et comme chaque année, la compétition était réservée aux enfants âgés de 9 à 14 ans.

Crédit photo : @junioreurovisionofficial

Cette année, 16 pays étaient en compétition et les favorites étaient les candidates arméniennes, britanniques et géorgiennes.

La France remporte l’Eurovision Junior

Pour représenter la France, Lissandro s’est présenté sur scène et a interprété la chanson « Oh maman ». Le garçon de 13 ans a coécrit son morceau avec Barbara Pravi, arrivée deuxième à l’Eurovision 2021. Le jeune homme n’était pas totalement inconnu des téléspectateurs puisqu’il était le finaliste de The Voice Kids en 2020.

Si la France ne faisait pas partie des candidats préférés, elle a récolté 132 points auprès des jurés et 71 des téléspectateurs. Un très bon score qui a permis à Lissandro de remporter le concours. La France est arrivée en tête avec 203 points, suivie de l’Arménie (180 points), la Géorgie (161 points), l’Irlande (150 points) et le Royaume-Uni (146 points).

Il s’agit de la deuxième fois que la France gagne l’Eurovision Junior. La première victoire a eu lieu en 2020 grâce à la jeune Valentina et sa chanson « J’imagine ». Selon la volonté exprimée par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, l’Eurovision Junior 2023 pourrait se dérouler en France.