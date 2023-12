Célèbre pour son tube «Despacito», le chanteur Daddy Yankee prend sa retraite pour se consacrer à Jésus-Christ

Il a fait danser des millions de personnes à travers le monde et en a agacé plus d’un avec ses célèbres tubes, le chanteur portoricain arrête sa carrière musicale pour se consacrer à Jésus-Christ.

Gasolina ou Despacito, ces deux mots, titres de ses deux plus gros succès, suffisent à rappeler à tout le monde leur air entêtant.

En 2015, le titre Gasolina (sorti en 2004) se retrouve dans le Top 50 des meilleures chansons latines de l’histoire d’après le classement Billboard. Ce n’est pas le premier ni le dernier succès du chanteur de reggaeton, Daddy Yankee, qui a commencé sa carrière il y a trente-et-un ans déjà.

Deux petites années plus tard, le chanteur originaire de Porto Rico va connaître le plus gros succès de sa carrière avec le titre planétaire Despacito. À cette occasion, Daddy Yankee collabore avec le chanteur Luis Fonsi, également originaire de l’île. En moins de 100 jours, le clip est vu 1 milliard de fois sur Youtube. Aujourd’hui, il s’agit du deuxième clip le plus vu de l’histoire de la plateforme avec 8,3 milliards de vues derrière Baby Shark et ses 13 milliards de vues.

Mais la semaine dernière, le chanteur a annoncé à ses fans mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à une toute autre activité.

Une annoncé faite en plein concert

C’est alors qu’il donnait un concert sur son île natale que Daddy Yankee a annoncé à ses fans qu’il se retirait du milieu musical pour se consacrer à Jésus-Christ. Une annonce qu’il a ensuite confirmé par écrit sur son compte Instagram :

« Ce jour est pour moi le plus important de ma vie… Ce soir, je reconnais et je n’ai pas honte de dire au monde entier que le Christ vit en moi et que je vivrai pour lui. C’est la fin d’un chapitre et le début d’un nouveau », écrit-il dans une publication ‘likée’ plus de 2 millions de fois.

En 2017, le chanteur avait notamment révélé que son album Legendaddy serait son dernier alors que sa carrière musicale touchait à sa fin. Si l’annonce du chanteur peut attrister ses fans, beaucoup d’entre eux, également très croyants, ont encouragé leur idole dans sa démarche.