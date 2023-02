Le grand couturier Paco Rabanne est décédé à l'âge de 88 ans

L’annonce a été communiquée ce vendredi 3 février : le grand couturier Paco Rabanne est décédé. Il avait 88 ans.

Couturier, parfumeur et homme d’affaires, Paco Rabanne est décédé à l’âge de 88 ans. Il s’est éteint à Portsall, près de Brest, où il résidait. Pendant un demi-siècle, le couturier a marqué l’univers de la mode et de la haute couture.

À voir aussi

Il était notamment réputé pour ses choix audacieux dans ses matériaux, sa vision avant-gardiste et sa grande liberté créative.

Crédit photo : AFP

Franco-espagnol, Paco Rabanne est né à Pasaia en 1934 et s’est réfugié dans le Finistère en 1939 avec sa famille, afin de fuir la guerre civile espagnole. Amoureux de la Bretagne, il vivait dans une maison en bord de mer en France.

Il s’est rendu à Paris pour suivre ses études d’architecture à l’École nationale supérieures des Beaux-Arts. En 1999, Paco Rabanne lance sa marque éponyme et présente une première collection de « 12 robes importables en matériaux contemporains ».

Paco Rabanne est décédé à 88 ans

Pendant toute sa carrière, le couturier a présenté des pièces toutes plus originales les unes que les autres comme des vêtements en plastique, en métal, en aluminium ou encore en fourrure tricotée. Il a par la suite collaboré avec l’industrie du cinéma et a eu quelques muses qui se sont intéressées à la marque comme Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau ou encore Françoise Hardy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paco Rabanne (@pacorabanne)

De 2006 à 2011, Paco Rabanne renforce sa notoriété en créant les parfums « 1 Million » et « Lady Million », qui font aujourd’hui partie des parfums les plus vendus au monde. Connu pour son excentricité aussi bien dans la mode que dans la vie, Paco Rabanne était également célèbre pour son goût pour le paranormal et ses prédictions, notamment lorsqu’il a prédit la chute de la station Mir en 1999.

Extravagant et décalé, Paco Rabanne aura influencé toute une génération de couturiers pendant sa carrière, avant de s’éteindre à 88 ans.