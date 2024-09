Léon Marchand fait un don incroyable au ZEvent et prouve qu'il a le cœur sur la main

Un don a été fait lors du ZEvent diffusé sur Twitch. On doit ce geste très généreux à une star qui a brillé lors des JO de Paris.

Ce dimanche 8 septembre avait lieu à Montpellier (Hérault) la dernière journée du ZEvent, cet événement caritatif organisé dans le but de récolter des fonds pour lutter contre la précarité.

Imaginé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, plus connus sous les pseudonymes de ZeratoR et Dach, ce show s'est déroulé en présence de 130 streamers et autres Youtubeurs qui ont tous joué le jeu. Parmi ces derniers, on peut citer AngleDroit, Baghera Jones, le Joueur du Grenier, Antoine Daniel, ou encore Domingo.

Le troisième et dernier jour de ce marathon virtuel a été marqué par un joli don, effectué par un athlète qui a crevé l'écran cet été, lors des Jeux olympiques de Paris.

Léon Marchand offre un joli pactole au ZEvent pour lutter contre la précarité

Cette généreuse contribution, qui s'élève à 4 502 euros est à mettre au crédit du nageur toulousain Léon Marchand. Ce dernier a ainsi surpris tout son monde en prouvant qu'il avait le cœur sur la main, comme le montre la vidéo ci-dessous, où l'on peut voir la réaction de l'humoriste et comédienne Laura Felpin lorsqu'elle apprend la nouvelle, aux côtés du streamer Domingo.

Avec ce beau geste, le quadruple champion olympique de 22 ans s'est emparé, un temps, de la première place du classement des donateurs, devançant ainsi le Youtubeur Michou (4501 euros) et le footballeur Antoine Griezmann, qui en plein rassemblement de l'équipe de France, avait, lui, offert gracieusement la somme de 4 500 euros.

Ce don record de Léon Marchand a ensuite été battu et même pulvérisé à plusieurs reprises, notamment par l'influenceuse Léna Situations qui a offert, quant à elle, la somme de 20 000 euros.

Pour rappel, le Zevent, dont c'était cette année la huitième édition, est un marathon caritatif du jeu vidéo. Diffusé sur la célèbre plateforme Twitch, cet événement a pour but de rassembler des fonds pour la bonne cause. La totalité de l'argent récolté étant ensuite reversé à cinq associations de lutte contre la précarité (le Secours populaire, les Bureaux du cœur, Solidarité Paysans, Cop1 et Chapitre 2).

Le montant de la cagnotte à la fin de ce #ZEVENT2024 s'élève donc à 10145881€ !



Un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à lutter contre la précarité en France. pic.twitter.com/00FFRYxCdf — ZEVENT (@ZEVENTFR) September 8, 2024

L'édition de cette année aura permis de récolter 10 145 881 euros, soit un tout petit peu moins que lors de la précédente édition de 2022 (10 182 126 euros). C'est la troisième fois consécutive que le ZEvent dépasse cette barre symbolique des 10 millions d'euros de dons.