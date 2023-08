Les 5 films et séries Warner à regarder d'urgence sur Prime Video

Le Pass Warner, disponible à l’achat sur Prime Video, propose un catalogue éclectique et un grand nombre de films et de séries. Sans plus tarder, voici les 5 contenus Warner à regarder d’urgence.

Disponible depuis le 16 mars 2023, le Pass Warner sur Prime Video (facturé 9,99 euros par mois) permet de (re)découvrir des films et des séries aussi incroyables les uns que les autres.

Pour ce faire, il faut être abonné à Amazon Prime (6,99 euros par mois) afin de se procurer le Pass Warner, en cliquant sur ce lien. Cet abonnement supplémentaire abrite une dizaine de chaînes différentes dont HBO, TMC Cinéma, Warner TV ou encore CNN.

Batman : la série animée

Considérée comme la meilleure série d’animation, «Batman : la série animée», sortie en 1992, propose une nouvelle adaptation des aventures de l’homme chauve-souris. Le super-héros milliardaire et son acolyte Robin combattent le crime à Gotham City.

La série animée séduit par sa mise en scène et ses épisodes montrant des décors sombres et ses personnages complexes tels que le Joker, l’Épouvantail ou encore Barbara Gordon (alias Batgirl), sans oublier son générique inoubliable qui a bercé plusieurs générations.

The Social Network

Encensé par la critique, «The Social Network » de David Fincher, sorti en 2010, revient sur la création de Facebook, phénomène qui a bouleversé la vie de centaines de millions de gens. Porté par un casting cinq étoiles (le trio Jesse Eisenberg, Andrew Garfield et Justin Timberlake), le film fascine grâce à son scénario efficace et une mise en scène impériale.

Raised by Wolves

Après la destruction de la Terre causée par des guerres de religion, deux androïdes (Mère et Père) sont chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge. Très vite, ils se rendent compte que contrôler les croyances des humaines est une tâche difficile et dangereuse.

«Raised by Wolves» plonge ses spectateurs dans un univers parfaitement maîtrisé avec une photographie soignée et un casting habité. À noter que le réalisateur Ridley Scott a réalisé les deux premiers épisodes de la série avant de passer le flambeau à son fils, Luke Scott («Morgane) et Sergio Mimica-Gezzan («Battlestar Galactica»).

American Beauty

Écrit par Alan Ball (créateur de la série «Six Feet Under) et premier long-métrage de Sam Mendes («Skyfall»), «American Beauty» a remporté cinq statuettes lors de la cérémonie des Oscars en 2000, dont celles du meilleur acteur pour Kevin Spacey et du meilleur réalisateur.

Cette tragi-comédie familiale dépeint la descente aux enfers de Lester, un cadre moyen méprisé par sa femme Carolyn (Annette Bening), qui n’hésite pas à le tromper avec un agent immobilier. Ignoré par sa fille (Thora Birch), il tombe amoureux de l’amie de cette dernière, une espèce de lolita qui va le ramener à la vie.

Enemy

Réalisé par Denis Villeneuve, «Enemy» raconte l’histoire d’Adam (Jake Gyllenhaal), un professeur qui mène une vie paisible avec sa fiancée Mary. Mais son quotidien bascule lorsqu’il découvre son double parfait en la personne d’Anthony. Perturbé, il décide d’enquêter pour découvrir l’identité de ce mystérieux sosie. Il commence alors à observer à distance la vie de son double et de sa compagne enceinte…