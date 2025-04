« Méchant et pas drôle » : une émission de télé se moque des dents de Aimee Lou Wood, elle lui répond cash

Un sketch du Saturday Night Live diffusé ce week-end parodiait The White Lotus version Maison-Blanche en se moquant par ailleurs des dents de Aimee Lou Wood, l’une des actrices de la série phare. Cette dernière n’a pas manqué de critiquer l’émission.

Le dernier sketch du Saturday Night Live (SNL) n’est clairement pas passé auprès des spectateurs. Ce samedi 12 avril, l’émission américaine culte parodiait la saison trois de The White Lotus en The White Potus. La séquence de 5 minutes mettait en vedette les humoristes de l’émission mais également les acteurs Jon Hamm (Mad Men) et Scarlett Johansson dans la peau de politiques de la Maison-Blanche.

Outre Donald Trump, la parodie montre Jon Hamm qui interprète le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, tandis que Sarah Sherman reprend le rôle de Chelsea, joué par Aimee Lou Wood dans The White Lotus (2’29 dans la vidéo ci-dessous).

The White Potus pic.twitter.com/PhOlMPx02y — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 13, 2025

Sauf que la comédienne du SNL s’est présentée avec une fausse dentition et un fort accent britannique, rappelant les caractéristiques de Aimee Lou Wood. Et la blague n’est pas passée auprès de la principale intéressée.

Les internautes et Aimee Lou Wood fustigent le sketch du SNL

Aimee Lou Wood dans The White Lotus. Crédit photo : HBO

La jeune actrice britannique originaire de Manchester est souvent pointée du doigt, voire moquée pour la proéminence de ses dents et son diastème. Suite à la diffusion du sketch, celle que l’on a également vu dans Sex Education s’est exprimée sur Instagram :

« En toute honnêteté, j'ai trouvé le truc de SNL méchant et pas drôle. C'est vraiment dommage, car j'ai passé un super moment à le regarder il y a quelques semaines. Oui, on se moque bien sûr – c'est le but de l'émission – mais il doit bien y avoir une façon plus intelligente, plus nuancée et moins mesquine de faire les choses ».

Son message a entraîné une vague de soutien de la part de ses fans, mais aussi d’internautes partageant ses traits physiques.

« Tous les autres personnages de cette parodie étaient des personnalités politiques dont on se moquait. Le seul personnage qui n'était pas politique était Chelsea, et ils se moquaient clairement de ton apparence/accent. Ce qui est extrêmement méchant et injustifié », écrit un internaute.

Quant à l’accent mancunien imité, que les internautes qualifient de « horrible », Aimee Lou Wood a ajouté : « Au moins, prends le bon accent, sérieusement. Je respecte la précision, même si c'est méchant ». L’actrice s’est dite « contente » d’avoir pris la parole. Cela a certainement fonctionné puisqu’elle a indiqué avoir reçu des excuses de la part de l’émission une heure plus tard.