Les meilleurs films de moins de 2 heures à voir en VOD

Avis aux cinéphiles lève-tôt : voici cinq films de moins de deux heures à (re)découvrir en VOD pour une soirée cinéma cocooning à la maison.

Raconter une histoire sur grand écran peut parfois prendre du temps. Résultat : de plus en plus de films dépassent les deux heures et sont aujourd’hui considérés comme des grands classiques.

Mais certains longs-métrages, plus courts et tout aussi efficaces, méritent aussi notre attention. Cela tombe bien : les plateformes de VOD proposent une large sélection de films qui ne dépassent pas les deux heures. De quoi passer une soirée ciné à la maison sans se coucher tard.

Et si vous ne savez pas quoi choisir, voici nos cinq coups de cœur.

Whiplash (CANALVOD)

En seulement 1h47, le réalisateur franco-américain Damien Chazelle signe une œuvre culte, ayant précédé l’immense La La Land. Initialement, Whiplash était un court-métrage déjà avec l’excellent J.K. Simmons, indissociable du personnage de J. Jonah Jameson de la franchise Spider-Man, mais sans Miles Teller.



Ce dernier interprète Andrew Neyman, un jeune batteur poussé dans ses retranchements par son professeur de musique, féru de jazz, rêvant de donner naissance à un nouveau Charlie Parker. Le film va ainsi interroger la notion de sacrifice au profit de l’art, et questionner ses limites.



À voir et à revoir sans modération sur CANALVOD.

Crédit Photo : Blumhouse Productions

Civil War (Apple TV)

Suivez un groupe de reporters de guerre à travers des Etats-Unis transformés à jamais dans ce film d’Alex Garland, réalisateur d’Ex Machina et Men, scénariste de 28 Jours plus tard. Offrant un regard sur le journalisme confronté à une situation de conflit d’ampleur nationale, Civil War constitue un road trip mémorable empreint de séquences anxiogènes, chroniquant une Amérique sur la brèche.



Nous retrouvons dans les rôles principaux Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, vue depuis dans Alien : Romulus, ainsi que Wagner Moura, grand acteur brésilien ayant campé Pablo Escobar dans la série Narcos, avant de briller face à la caméra de Kleber Mendonça Filho dans L’Agent Secret, qui lui a valu le Prix d’Interprétation masculine à Cannes en 2025.



Un recit intense de 1h49 à visionner sur Apple TV !

Crédit Photo : DNA Films

Nouvelle vague (Prime Video)

Prenez part à un voyage dans le temps en compagnie de Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg avec Nouvelle Vague, épatant film de Richard Linklater faisant office de making of de l’œuvre qui a bouleversé à jamais le septième art, À Bout de Souffle.



Imitant les techniques de réalisation de l’époque pour rendre hommage à cette période, et aux personnes l’ayant rendue possible, Nouvelle Vague semble tout droit sorti de 1959 et parvient à être résolument fun, et léger, le tout en seulement 1h46.



Mention spéciale aux comédiens Guillaume Marbeck et Aubry Dullin, inconnus du grand public, resplendissants dans les rôles de Godard et de Bebel, sans oublier Matthieu Penchinat en imperturbable Raoul Couttard, chef opérateur de JLG !



Impossible à refuser pour les amoureux de cinéma sur Prime Video.

Crédit Photo : ARP Sélection

127 Heures (YouTube)

Après Trainspotting, 28 Jours plus tard et Slumdog Millionaire, Danny Boyle signe un sommet de tension en relatant à l’écran la véritable histoire d’Aron Ralston, randonneur intrépide qui s’est retrouvé bloqué pendant 127 heures complètement seul dans une crevasse du Blue John Canyon, dans l’Etat de Utah, la main bloquée par un rocher impossible à soulever.



Une œuvre palpitante, émouvante, mise en scène avec brio et sublimée par une musique de A.R. Rahman qui continue de nous accompagner longtemps après le générique de fin. Sans oublier la kyrielle de plans marquants, hauts en couleur, qui impriment les rétines des spectateurs depuis 2010 ! 1h34 de frissons à retrouver sur YouTube

Crédit Photo : Pathé Distribution

Wedding Nightmare : deuxième partie (Orange VOD)

Si les suites de films d'horreur sont parfois discutables, les réalisateurs américains Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett brisent la malédiction avec Wedding Nightmare : deuxième partie, sortie en 2026.

Les spectateurs retrouvent Grace (incarnée par Samara Weaving), une mariée coriace qui a survécu à un jeu macabre imposé par sa richissime belle-famille démoniaque le jour de son mariage. Alors qu’elle croyait être tirée d’affaire, elle est contrainte de participer avec sa sœur cadette à une nouvelle partie, cette fois dictée par les familles les plus puissantes de la planète.

Plus fun, plus mémorable, avec des scènes d’action encore plus déjantées… Wedding Nightmare : deuxième partie est un véritable plaisir régressif qui fait du bien et vous tiendra en haleine pendant 1h48. Mention spéciale au casting cinq étoiles : Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood ou encore David Cronenberg !

Une comédie horrifique à voir sur VOD Orange !

Crédit Photo : Pief Weyman / Searchlight Pictures

Bon visionnage !