Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 28 mars au 1er avril

Netflix met à jour son programme. Découvrez dans notre article une sélection des nouveautés films et séries qui font leur entrée sur la plateforme en ce mois de mars.

Crédit : Netflix

Pour cette dernière semaine de mars, la plateforme renouvelle son catalogue avec plein de nouveautés. Comme à son habitude, Netflix propose à ses abonnés des programmes aussi divers que variés : un drama coréen (Thirty-Nine), une adaptation d’un manga japonais (Thermae Romae Novae) ou une série pour enfant où les chiens sont des héros (Super PupZ) pour leur première saison sur la plateforme.

Ainsi, le résultat de ces nouvelles séries déterminera en quelque sorte leur avenir sur Netflix. Si elles rencontrent le succès, ces trois nouvelles séries pourraient se voir renouveler. Donnez-leur une chance si elles font partie de vos genres de séries favoris.

Sans compter sur les documentaires, notamment le très attendu Johnny par Johnny, et autres films. Le catalogue est éclectique et on vous aide à faire votre choix ci-dessous.

Séries

Thermae Romae Novae (, saison 1)

Annoncée depuis 2019, l’adaptation du manga de Mari Yamazaki se faisait attendre par les fans. Thermae Romae Novae est enfin disponible sur Netflix pour sa première saison et ce, dès ce lundi 28 mars. Cette série comique vous fera voyager dans le temps, de la Rome antique au Japon d’aujourd’hui. L’histoire est maligne et promet de bons moments de rigolade. En panne d’inspiration, un architecte romain des bains publics, Lucius Modestus, a pour mission de construire d’autres bains pour un empereur. « Alors qu’il fait aléatoirement surface dans le Japon d’aujourd’hui, [l’architecte] de la Rome antique s’inspire des innovations qu’il découvre dans l’art du bain ». Onze épisodes d’une demi-heure sont désormais disponibles sur la plateforme.

Une famille en vrille (30 mars, saison 1)

Encore une série sur la crise de la quarantaine ? Pas vraiment. Cette série turque fait le pari de raconter à travers l’humour une période un peu compliquée de l’un de ses protagonistes, un père de famille qui se demande « à quand remonte la dernière fois où j’ai été heureux ? ». Mêlant drame et comédie, la série se résume ainsi sur Netflix : « En proie à une crise existentielle, un architecte entame une double vie et devient punk. Mais il n’est pas le seul dans la famille à avoir ses secrets ». Une famille en vrille se pose alors la question de savoir ce qu’il se passerait si toute une famille venait à se rebeller comme le fait Otkay, son personnage principal. Pour le découvrir, rendez-vous sur Netflix dès le 30 mars.

Thirty-Nine (31 mars, saison 1)

« À la veille de leur 40 ans, trois meilleures amies que rien ni personne ne peut séparer font face ensemble aux aléas de la vie et de l’amour ». Ce résumé fourni par Netflix est typique des comédies dramatiques et romantiques des dramas coréens. Si vous en avez marre des séries policières, mystère… et que vous recherchez quelque chose de plus léger et doux, Thirty-Nine devrait faire l’affaire. Dès jeudi, vous pourrez découvrir la première saison de cette série portée principalement par un groupe d’actrices dont vous ne pourrez plus vous séparer. Vous ne serez pas à l’abri d’alterner entre rires et larmes.

Super PupZ : Des chiots pas comme les autres (31 mars, saison 1)

Parce que Netflix n’oublie jamais ses plus jeunes spectateurs, la plateforme américaine propose la première saison inédite de cette série joyeuse et pleine d’humour Super PupZ : Des chiots pas comme les autres. D’origine canadienne, la série met en scène des chiens et des enfants dont l’inspiration, de E.T à Beethoven, se fait ressentir. « Quatre super-chiots unissent leurs forces pour aider leurs amis humains et une extraterrestre toute douce dans une aventure cosmique mêlant amitié et tendresse ». Une série qui devrait grandement faire plaisir aux plus petits.

Documentaires

Johnny par Johnny (29 mars)

Ce documentaire inédit est sans doute l’un des plus attendus par les fans français de l’idole des jeunes. Annoncé depuis quelque temps, Johnny par Johnny débarque le 29 mars sur Netflix. Le résultat devrait satisfaire la grande communauté de fans de Johnny Hallyday surtout que Johnny par Johnny compte de nombreuses images encore jamais vues. « Cette série documentaire intimiste sur l’icône du rock raconte le chanteur et l’homme tel qu’il se voyait, à travers des interviews et des images d’archives inédites ». Après les documentaires sur Bigflo et Oli et Angèle, c’est la star du rock français qui a le droit à son histoire. Rendez-vous pris le 29 mars sur la plateforme.

Ne faîtes confiance à personne (30 mars)

Les films et séries documentaires ont la côte sur Netflix. Après L’Arnaqueur de Tinder, cet autre film documentaire devrait faire parler. Ne faîtes confiance à personne, aussi dénommé Crypto-parano : Enquête aux frontières du virtuel, sur Netflix, raconte et détaille une histoire, vraie, fascinante : « Quand le jeune fondateur d’une plateforme d’échange de crypto monnaies au bord de la faillite meurt subitement, des investisseurs en colère s'interrogent sur son décès ». À partir de ce postulat, une enquête débute et lève le voile sur de nombreux mystères et secrets. Les passionnés d’enquêtes réelles y trouveront sûrement leur compte dans ce documentaire britannique d’une heure et demie. À découvrir le 30 mars

Film

Gatsby le Magnifique (30 mars)

En 2013, le remake du classique Gatsby le Magnifique sortait au cinéma avec dans le rôle-titre Leonardo DiCaprio. Situé en plein milieu de la Prohibition en 1922, Gatsby le Magnifique est aussi une plongée dans le monde tumultueux des milliardaires que représente Jay Gatsby. Un miroir de notre époque aussi ravageur que tragique.