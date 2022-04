Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 4 au 8 avril

Quelles sont les nouveautés films et séries à voir sur Netflix en cette semaine du 4 avril ? Les choix sont nombreux et nous vous en avons sélectionné quelques-uns parmi ceux à découvrir.

Elite. Crédit : Netflix

À voir aussi

Ozark n’arrive qu’à la fin du mois d’avril sur Netflix, mais vous pouvez d’ores et déjà vous attarder sur toutes les sorties éclectiques de cette semaine. Entre le retour d’Elite et sa saison 5, le nouveau spectacle de l’humoriste américain Ronny Chieng ou de gros films policiers venus de Corée et de Pologne, les choix sont nombreux.

Séries

Business Proposal (4 avril, saison 1)

Les fictions coréennes savent y faire en matière de divertissement varié. Outre Squid Game ou Hellbound, il y a aussi, pour les plus sentimentaux d’entre nous, des séries adéquates. Business Proposal fait partie de ces séries tendres et joyeuses. Une comédie romantique comme il y en a tant mais qui pourrait bien avoir un petit quelque chose en plus. Le drama coréen s’aventure sur un chemin connu : la relation amoureuse entre une employée et son PDG. Sauf qu’ici, un secret s’est glissé entre les deux amoureux. « Grimée, Ha-ri se rend à un rendez-vous arrangé [à la place de sa meilleure amie,ndlr] pour faire fuir un prétendant. Mais la situation lui échappe lorsqu’il se révèle être son PDG et lui fait une proposition ». Deux épisodes de 60 minutes qui devraient offrir de vrais moments de comédie et de situations cocasses.

Dirty Lines (8 avril, saison 1)

Si vous cherchez un peu de nouveauté, un peu d’insolite, Dirty Lines est peut-être ce qu’il vous faut. Ce programme néerlandais s’inspire d’une série de livres comiques. L’histoire, « dans l’Amsterdam des années 80, une étudiante ambitieuse s’engage dans une nouvelle carrière au sein d’un service de téléphone rose fondé par deux frères très différents ». Une première saison pour découvrir les joyeux personnages de la série.

Tiger & Bunny (8 avril, saison 2)

Une série où les super-héros existent et font partie de notre monde ? C’est ce que propose la série Tiger & Bunny qui revient pour une saison 2. Il y a deux ans, la première saison débarquait sur Netflix et l’on découvrait cette anime japonais dans lequel les super-héros sont devenus des produits de la télé-réalité. Même s’ils gardent leur esprit héroïque en sauvant les habitants, ils sont surtout attirés par la popularité qu’engendre leur tâche. À poursuivre dès le 8 avril sur Netflix.

Elite (8 avril, saison 5)

Vous l’attendiez, elle arrive enfin. La saison 5 de Elite débarque ce vendredi sur Netflix. Et elle reprend exactement là où la saison 4 s’est achevée, sur le cadavre d’Armando. Les élèves de Las Encinas pourront-ils s’en sortir cette fois-ci ? L’équipe habituelle fait son retour mais il faudra aussi compter sur de nouvelles têtes pour cette saison 5.

Films et documentaires

Furioza (6 avril)

Rien à voir avec l’impératrice Furiosa de Mad Max: Fury Road. Ici, Furioza fait référence à un gang de hooligans. Tout droit venu de Pologne, Furioza met en scène une policière et un gang des plus dangereux : « Une policière fait à son ex-petit ami une offre qu’il ne peut refuser : il doit infiltrer un gang de hooligans et devenir son informateur, sinon son frère ira en prison ». Un film poisseux et haletant qui promet du beau spectacle.

Metal Lords (8 avril)

Metal Lords est un drôle de film centré sur… le métal. Exit les dragons ou Jon Snow de Game of Thrones, les deux créateurs, D.B. Weiss et David Benioff se sont lancés dans la comédie pour adolescents. En général branchés sur les comédies romantiques à l’eau de rose ou des dystopies à combattre, les teens movies restent dans leurs carcans habituels. Mais Metal Lords a l’ambition de proposer quelque chose de nouveau et de renouer avec les comédies adolescentes des années 2000 aux bandes-son irrésistibles. Porté par Jaeden Martell de Ça et À couteaux tirés, le film va vous décoiffer. « Deux ados pas vraiment populaires se jettent à fond dans le métal afin de remporter le battle des groupes, d’accéder à la gloire et d’être vénérés comme des dieux ». À vos guitares électriques le 8 avril sur Netflix.

Yaksha, un démon en mission (8 avril)

La Corée du Sud nous offre régulièrement des films mêlant action et enquête policière. Yaksha, un démon en mission est un thriller explosif qui devrait ravir les fans du genre. « En mission dans une ville dangereuse pour enquêter sur une équipe des forces spéciales et son leader, un procureur intègre se retrouve dans une guerre entre espions ». À l’affiche de Yaksha, Park Hae-soo de Squid Game. Parfait pour débuter le week-end.

Ronny Chieng: Speakeasy (5 avril, stand-up)

On a tendance à l’oublier mais les spectacles sur Netflix sont à découvrir en nombre. Outre Dave Chappelle ou Ricky Gervais, il y a aussi Ronny Chieng. L’humoriste, vu dans Crazy Rich Asians ne retient pas ses coups et fera certainement grincer des dents les plus susceptibles d’entre nous. Vous vous surprendrez peut-être à rire de certains sketchs. Speakeasy est la suite de son spectacle sans limite Ronny Chieng: Asian comedian destroys America ! Plongez dans une heure de rire le 5 avril.