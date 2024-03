Afida Turner débarque dans « LOL : qui rit, sort ! » et livre une performance aussi géniale que gênante devant les participants interloqués

C’est un come-back que personne n’avait vu venir ! Celui d’Afida Turner, dont la performance lors de la finale de “Lol : qui rit, sort !”, avec la Barbichette Song, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et bien la voilà sur Spotify !

Le vendredi 23 février, Amazon Prime dévoilait les derniers épisodes de la saison 4 de l’émission “Lol : qui rit, sort !” ! Un final haletant bouleversé par une invitée surprise ! Alors que les deux finalistes, Redouane Bougheraba et Audrey Lamy, entamaient le jeu de la barbichette, le décor change subitement d’ambiance.

Afida Turner débarque et vient interpréter sa version très personnelle de “Je te tiens, tu me tiens par la barbichette”, rebaptisée la “Barbichette song” ! Vêtue d’une combinaison argentée, elle livre une performance rock’n’roll tout en se déhanchant devant les candidats et en détournant les paroles.

Une improvisation totale selon l’artiste : “Je me suis lancé dans un freestyle, je n’avais rien préparé. Rien n’avait été enregistré à l’avance. À chaque fois que je fais des trucs pour déconner, ça marche”. Preuve qu’il est parfois bon de ne pas se prendre au sérieux. En tout cas, la séquence est tellement devenue virale qu’elle ne pouvait pas en rester là.

“Tout le monde veut La Barbichette”

Depuis ce vendredi 1er mars, la chanson est disponible en écoute et en téléchargement sur Spotify. La conséquence de la naissance d’un tube improbable qui remet Afida Turner sur le devant de la scène : “Tout le monde veut La Barbichette et me demande d’aller la chanter dans toute la France, j’ai énormément de demandes de bookings à la télévision et en boîtes de nuit. Et puis, c’est devenu une chanson très virale énormément relayée sur les réseaux, c’est un truc de ouf”.

Un succès également partagé par l’émission présentée par Philippe Lacheau, devenue un incontournable de la plateforme. Après quatre saisons et un spécial Halloween, le programme reviendra pour une cinquième saison, ainsi qu’un spin-off qui serait délocalisé “avec des gens dans la vraie vie”.