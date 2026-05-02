Un garçon vend de la limonade pour aider la recherche contre le cancer, et ne récolte que 22 dollars... avant d'en recevoir 100 000 !

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Rowan Rieve tenant un chèque de 103 000 $ donné en son honneur pour la recherche sur le cancer

Atteint d’une tumeur cérébrale, un garçon de douze ans a lancé un stand de limonade pour soutenir la recherche sur le cancer. Son initiative a inspiré un geste anonyme particulièrement généreux.

Un acte aussi touchant qu’exemplaire.

Un pré-adolescent de douze ans, originaire de la région d’Atlanta (États-Unis), souffrant d’une tumeur au cerveau, a récolté 22 dollars (environ 20 euros) grâce à un stand de limonade qu’il avait installé pour soutenir la recherche contre la cancer.

Cette initiative personnelle a eu un retentissement inattendu. Touché par son histoire, un donateur anonyme a versé plus de 100 000 dollars (environ 93 000 euros) à la cause, rapporte le magazine People.

Un garçon courageux

Rowan Rieve a été diagnostiqué pour la première fois à l’âge de 8 ans, après avoir été admis aux urgences pédiatriques alors qu’il était très affaibli et malade.

À la suite d’une opération, le jeune patient a appris qu’il souffrait d’un médulloblastome, une tumeur cérébrale maligne fréquente chez l’enfant. Dans la foulée, il a dû suivre des traitements lourds, incluant chimiothérapie et radiothérapie.

Children's Healthcare of Atlanta Crédit Photo : Children's Healthcare of Atlanta

Ce n’est pas tout. Le petit bonhomme a dû réapprendre à marcher et à parler. Peu après, il a reçu d’autres diagnostics, notamment un gliome et une rechute du médulloblastome.

Les médecins ont également découvert qu’il est atteint du syndrome de Li-Fraumeni, une maladie génétique rare qui augmente fortement le risque de développer des cancers.

Il donne 22 dollars à l’hôpital et reçoit une incroyable surprise

La suite après cette vidéo

L’an dernier, en apprenant des réductions de financement pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, Rowan et ses amis ont décidé d’agir.

Ils ont monté un stand de limonade et de thé, qui a permis de récolter 22,25 dollars pour la recherche. Il a décidé de remettre la somme lors d’un rendez-vous médical.

« J’ai pensé que l’hôpital en avait besoin, je suppose, plus que moi », a-t-il confié.

Stand de limonade dans un parcCrédit Photo : iStock

Son geste désintéressé a profondément ému les médecins, dont son neuro-oncologue. Ce professionnel a salué la générosité et la force de caractère du garçon malgré les traitements difficiles qu’il endure depuis des années.

Relayée dans les médias, cette histoire a attiré l’attention du public, ce qui a entraîné une vague de dons supplémentaires, ainsi qu’une contribution anonyme de 100 000 dollars.

Rowan RieveCrédit Photo : GoFundMe

Les parents de Rowan ont exprimé leur fierté et leur émotion face à la générosité de leur fils, soulignant son courage et sa bienveillance malgré la maladie. En réponse à cet élan de solidarité, l’hôpital a lancé une collecte en ligne visant à soutenir et amplifier les efforts de recherche sur les cancers pédiatriques.

Le geste de Rowan a donc eu des retombées d’ampleur faisant chaud au cœur.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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