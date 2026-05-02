Un garçon vend de la limonade pour aider la recherche contre le cancer, et ne récolte que 22 dollars... avant d'en recevoir 100 000 !

Atteint d’une tumeur cérébrale, un garçon de douze ans a lancé un stand de limonade pour soutenir la recherche sur le cancer. Son initiative a inspiré un geste anonyme particulièrement généreux.

Un acte aussi touchant qu’exemplaire.

Un pré-adolescent de douze ans, originaire de la région d’Atlanta (États-Unis), souffrant d’une tumeur au cerveau, a récolté 22 dollars (environ 20 euros) grâce à un stand de limonade qu’il avait installé pour soutenir la recherche contre la cancer.

Cette initiative personnelle a eu un retentissement inattendu. Touché par son histoire, un donateur anonyme a versé plus de 100 000 dollars (environ 93 000 euros) à la cause, rapporte le magazine People.

Un garçon courageux

Rowan Rieve a été diagnostiqué pour la première fois à l’âge de 8 ans, après avoir été admis aux urgences pédiatriques alors qu’il était très affaibli et malade.

À la suite d’une opération, le jeune patient a appris qu’il souffrait d’un médulloblastome, une tumeur cérébrale maligne fréquente chez l’enfant. Dans la foulée, il a dû suivre des traitements lourds, incluant chimiothérapie et radiothérapie.

Crédit Photo : Children's Healthcare of Atlanta

Ce n’est pas tout. Le petit bonhomme a dû réapprendre à marcher et à parler. Peu après, il a reçu d’autres diagnostics, notamment un gliome et une rechute du médulloblastome.

Les médecins ont également découvert qu’il est atteint du syndrome de Li-Fraumeni, une maladie génétique rare qui augmente fortement le risque de développer des cancers.

Il donne 22 dollars à l’hôpital et reçoit une incroyable surprise

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L’an dernier, en apprenant des réductions de financement pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, Rowan et ses amis ont décidé d’agir.

Ils ont monté un stand de limonade et de thé, qui a permis de récolter 22,25 dollars pour la recherche. Il a décidé de remettre la somme lors d’un rendez-vous médical.

« J’ai pensé que l’hôpital en avait besoin, je suppose, plus que moi », a-t-il confié.

Crédit Photo : iStock

Son geste désintéressé a profondément ému les médecins, dont son neuro-oncologue. Ce professionnel a salué la générosité et la force de caractère du garçon malgré les traitements difficiles qu’il endure depuis des années.

Relayée dans les médias, cette histoire a attiré l’attention du public, ce qui a entraîné une vague de dons supplémentaires, ainsi qu’une contribution anonyme de 100 000 dollars.

Crédit Photo : GoFundMe

Les parents de Rowan ont exprimé leur fierté et leur émotion face à la générosité de leur fils, soulignant son courage et sa bienveillance malgré la maladie. En réponse à cet élan de solidarité, l’hôpital a lancé une collecte en ligne visant à soutenir et amplifier les efforts de recherche sur les cancers pédiatriques.



Le geste de Rowan a donc eu des retombées d’ampleur faisant chaud au cœur.