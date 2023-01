Pièces Jaunes : le groupe de K-pop Blackpink sera présent lors du Gala de samedi soir sur France 2

L’opération des Pièces Jaunes se poursuit jusqu’au 4 février prochain et pour célébrer les dons reçus, un concert événement aura lieu le samedi 28 janvier en présence de stars, à l'image du groupe BlackPink.

Crédit : RAS 99/ Wikipedia

Le plus célèbre groupe féminin de K-pop, BlackPink, se produira lors du Gala des Pièces Jaunes ce samedi 28 janvier au côté de nombreux autres artistes comme Mika, Angèle, Vianney, Gims, Gautier Capuçon et bien plus encore.

La nouvelle a été annoncée au début du mois de janvier dans une bande-annonce sur France 2, chaîne sur laquelle sera diffusé le concert filmé depuis le Zénith de Paris.

La présence du groupe coréen est une gageure que s’offre la Fondation des Hôpitaux pour leur Gala de clôture, puisque Blackpink est l’un des groupes de K-pop les plus populaires au monde. Le quatuor mené par Jisso, Jennie, Rosé et Lisa est suivi par 8,3 millions d’abonnés sur Twitter et pas moins de 52,1 millions sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALT K-SÉLECTION MÉDIA 알트케이셀렉션 미디어 (@alt_k_selection)

Brigitte Macron à l’origine de la présence de Blackpink aux Pièces Jaunes ?

Crédit : Pièces Jaunes

Depuis 2019, la présidente de la Fondation des Hôpitaux et marraine de l’opération Pièces Jaunes est Brigitte Macron. La présence de Blackpink au Gala des Pièces Jaunes ce week-end pourrait avoir un lien avec la Première dame de France.

En effet, les 11 et 12 décembre 2022, Blackpink donnait un concert dans une salle comble de l’Accor Arena de Paris. Lors de l’une des séances de soundcheck (prises de sons d’avant concert), Brigitte Macron a été aperçue entourée de gardes du corps par une poignée de fans. La première dame serait-elle une admiratrice du groupe ?

Brigitte Macron au concert de blackpink c pour m’abattre pic.twitter.com/jvbRsX9ZWy — sarah. (@d2jjk1) December 12, 2022

Le samedi 28 janvier on sera sur @France2tv pour le Gala annuel des Pièces Jaunes. Et vous, y serez-vous ? pic.twitter.com/wJl3CsOFLd — Pièces Jaunes (@piecesjaunes) January 22, 2023

On ne connaît pas encore l’heure précise à laquelle Blackpink se produira dans la soirée. Néanmoins, leur popularité devrait amener à coup sûr leurs nombreux fans devant leur télé. Pour faire un don aux Pièces Jaunes, vous pouvez vous rendre sur leur site.