Netflix : fin du partage de compte, explications, astuces

Le partage de compte Netflix, c'est fini ! Découvrez tout ce qu'il faut savoir à propos de la fin du partage de compte Netflix.

Vous vous êtes sûrement retrouvé déconcerté face au message de votre écran Netflix ? Et oui, c'est bien réel. Le partage de compte Netflix, c'est bien fini. En effet, le service connaît une période de crise historique. Netflix a un nouvel objectif : trouver de nouveaux abonnés. Pour cela, Netflix compte sur la traque aux partages de comptes illicites.

Selon la première plateforme de streaming mondiale, trop de personnes utilisent la plateforme sans payer. Ils seraient 100 millions sur plus de 230 millions d'abonnés à utiliser Netflix sans abonnement, soit un tiers des amoureux de la plateforme. Alors, désormais, en France, aux États-Unis et dans une centaine de pays à travers le monde, le partage de compte c'est terminé. En clair, le partage de mot de passe qui était jusqu’à présent gratuit en France devient donc payant.

Netflix a décidé de changer de politique pour gagner de nouveaux utilisateurs. Crédit : IStock

En effet, depuis le 23 mai 2023, Netflix a annoncé par ce communiqué, la fin du partage de compte gratuit :

"À partir d'aujourd'hui, nos abonnés en France qui partagent leur compte Netflix en dehors de leur foyer recevront l'e-mail ci-dessous.

Un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d'un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils.

Nous savons qu'il existe de nombreuses offres de divertissement. Nous continuons donc à investir dans une vaste palette de séries et films afin que notre catalogue s'adapte à tous les goûts, toutes les humeurs, toutes les langues et tous les publics."

Cette décision fait suite au ras-le-bol de Netflix. L'accès au partage de compte gratuitement pour les abonnés représentait un réel manque à gagner pour la plateforme de streaming. Désormais, pour avoir accès au compte d'un abonné, vous devez déclarer appartenir au même foyer. Pour être considéré membre d’un foyer, un appareil (tablette, téléphone, télévision...) doit régulièrement se connecter au réseau wifi principal du foyer, sinon, il risque d’être automatiquement déconnecté.

Mais vous allez voir, qu'il existe un détournement tout à fait légal pour encore avoir accès au partage de compte Netflix, gratuitement.

Quelles sont les consignes données par la plateforme vidéo Netflix ?

Les utilisateurs vont devoir s'adapter car les règles Netflix changent. Crédit : IStock

Pour aider et guider ses utilisateurs, Netflix a envoyé à chaque abonné un mail avec des consignes à suivre.

Tout d'abord, Netflix conseille à tous les abonnés de passer en revue les profils qui utilisent votre compte Netflix. Selon la plateforme de streaming vous devez "passer en revue tous les appareils connectés à votre compte Netflix. Déconnectez les appareils qui ne devraient pas y avoir accès et envisagez de changer de mot de passe". Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Mais Netflix va plus loin, et va jusqu'à facturer les ajouts de profils sur votre compte.

La plateforme de streaming explique : "Toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu'elle paiera elle-même". Ainsi, la personne en question ne perd pas sa sélection de films et séries en cours. Pour rappel, l’abonnement (sans publicité) le moins cher débute à 8,99 euros par mois.

Netflix va encore plus loin et précise : "Vous pouvez partager votre compte Netflix avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous pour un supplément de 5,99€/mois".

Comment partager son compte Netfix avec les nouvelles règles de la plateforme ?

Avec les nouvelles recommandations données par Netflix, vous avez compris qu'il faut maintenant payer un supplément au prix de 5,99 euros par mois pour avoir la possibilité de partager son compte avec un autre abonné. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Netflix. Le titulaire de l'abonnement clique sur "acheter une option abonné supplémentaire". Le titulaire principal du compte devra ensuite payer un prix de 5,99 euros supplémentaire en plus de son abonnement mensuel. Rappelons tout de même que Netflix préconise de vérifier qui "squatte" votre compte en amont.

Est-ce que tous les abonnements Netflix permettent l'ajout de sous-compte ?

Vous devez vous connecter à votre compte personnel sur chaque appareil. Crédit : IStock

Et bien non ! Netflix précise que l'ajout de 2 sous-compte n'est possible qu'avec le compte Netflix Premium, au prix de 17,99 euros par moi. À seulement 13,49 euros par mois, le compte Netflix Standard permet l'ajout de seulement un sous-compte.

Vous l'aurez compris, les abonnements à 5,99 euros et à 8,99 euros ne permettent pas d'ajouter d'abonnés supplémentaires. À savoir que Netflix n'autorise pas les actuels ou anciens titulaires d'un compte à devenir abonnés supplémentaires.

Comment Netflix définit les membres de votre foyer ?

Comme on vous l'expliquait, Netflix définit les membres d'un même foyer par la connexion au même wifi. Mais comment Netflix définit où est mon foyer ? C'est simple. Grâce à l'adresse IP du compte du titulaire, Netflix repère l'identité numérique du foyer. Ainsi, le foyer principal est associé à cette adresse IP, donc au wifi du foyer.

Alors, pour daigner à conserver un compte Netflix associé, il suffit de se connecter "régulièrement" au wifi principal.

Y-a-t'il des sanctions prévues pour les personnes qui continuent à partager leur compte Netflix ?

À partir de maintenant, vous ne pourrez plus partager votre compte Netflix avec n'importe qui. Crédit : IStock

Bonne nouvelle ! Netflix ne prévoit pas de sanction pour les abonnés qui continuent à partager leur mot de passe.

Voici l'astuce pour continuer de partager un compte gratuitement... et c'est légal !

Il existe une astuce pour continuer de bénéficier d'un partage de compte... et bonne nouvelle, c'est tout à fait légal. Il suffit simplement de... ne rien faire ! Restez connectés au compte mais vous devrez vous rendre régulièrement au domicile du titulaire principal du compte et vous connecter à son réseau wifi. Sinon, vous risquerez d'être déconnectés au bout d'un mois.