One Piece (Netflix) saison 2 : date de sortie, intrigue, casting

Attendue comme la série évènement de la rentrée 2023, One Piece a enfin débarqué le 31 août dernier sur Netflix. Découvrez toutes les informations sur la saison 2 de One Piece.

Inspirée de la série mangas la plus vendue de l'histoire créée par Eiichirō Oda, la série suit Monkey D. Luffy, un jeune aventurier qui a toujours rêvé d'une vie libre. Il quitte alors son village pour une périlleuse aventure à la recherche d'un trésor mythique : le One Piece et enfin, devenir le roi des pirates. Pour trouver ce trésor, Luffy va rassembler un équipage, trouver un navire et se défendre des dangereux rivaux. De nombreux fans étaient d'abord sceptiques quant à l'adaptation de la série de One Piece en live action. Ils étaient néanmoins agréablement surpris de la qualité des épisodes et du grand final.

La saison 1 de One Piece diffusée sur Netflix a connu un grand succès. Dès le premier week-end de sa sortie, One piece se classe comme la série la plus regardée dans 84 pays, battant ainsi Stranger things et Mercredi (Wednesday).

L'interprétation du manga a bien été reçue par les fans qui ont vu un Luffy joyeux et pétillant. La saison 2 de One Piece n'a pas encore été confirmée par Netflix mais étant donné le succès de la première saison, cela ne fait aucun doute que l'on verra très rapidement Luffy et la bande pirate.

Scène emblématique de la saison 1 de One Piece. Crédit : Netflix

One Piece (Netflix) saison 2 : date de sortie

Netflix n'a pas encore officiellement renouvelé la série pour une saison 2. La saison 1 de One Piece a bien été accueillie par les néophytes du manga. Ce succès massif de la série devrait permettre à Netflix de donner le feu vert à une deuxième saison de One Piece. Toutefois, les audiences de ces prochaines semaines joueront un grand rôle sur le renouvellement de la série par Netflix. La grève de la SAG-AFTRA (syndicat professionnel américain représentant plus de 160 000 talents issus de différents médias) étant toujours en cours à Hollywood ne facilite pas les choses également.

La présidente de Tomorrow Studios a révélé que la saison 2 pourrait être lancée dès l'année prochaine, une fois le feu vert donné : "Si on a de la chance, si on avance rapidement, on peut revenir au mieux dans un an. C’est une possibilité. Nous pourrions être prêts à la diffusion d’ici un an ou 18 mois". Lors d'une interview accordée à Variety, les co-showrunners de One Piece Steven Maeda et Matt Owens ont déclaré qu'ils "prendraient certainement les choses étape par étape". Les fans de la série devront donc s'armer de patience avant de pouvoir voir la suite des aventures de Monkey D. Luffy (et nous aussi !).

Équipage de Luffy. Crédit : One Piece / Netflix

En effet, les scripts de la saison 2 de One Piece sont prêts même s' ils pourraient nécessiter d’un peu de peaufinage avant qu'il ne soit officiel. Si Netflix renouvelle le live action de One Piece pour une deuxième saison, elle pourrait sortir fin 2024 ou début 2025. "Je pense que nous aurons des nouvelles d'ici une à deux semaines. Il semble qu'il y ait un grand élan pour poursuivre ce processus et élaborer une stratégie à long terme" explique le PDG de Tomorrow Studios, Mary Adelstein. Affaire à suivre !

L'intrigue de la saison 2 de la série One Piece

À la fin de la saison 1 de One Piece, un homme assis à une table, cigare à la main, sort de l'ombre et brûle l'avis de recherche de Luffy. Ce mystérieux personnage n'a pas encore été dévoilé même si de nombreux fans ont déjà reconnu Smoker alias Le Chasseur Blanc. Les néophytes de la série sont donc impatients de découvrir la suite puisque Smoker est l'un des plus grands adversaires de Luffy.

Steven Maeda, le showrunner de la série a accordé une interview au magazine Gamesradar pour parler de l'adversaire qui vient pour Luffy. "Il y a eu beaucoup de discussions sur les cliffhangers pour le final. C’était une question de savoir comment mettre en place une potentielle deuxième saison. Je pense que tant que vous avez l’idée que cette aventure peut continuer et que les gens sont excités en pensant aux possibilités, alors la mission est accomplie".

Le casting de la saison 2 de One Piece

Luffy dans l'adaptation du manga One Piece. Crédit : Netflix

Côté casting, il ne fait aucun doute que nous retrouverons Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu Arata), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) et Sanji (Taz Skylar).

En attendant la sortie de la saison 2 de One Piece, vous pouvez voir ou revoir la série sur la plateforme de streaming Netflix ou regarder l'anime sur Crunchyroll.