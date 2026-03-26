La première bande-annonce de la série Harry Potter a été dévoilée par HBO, offrant un aperçu de l’univers magique et d’une myriade de personnages, notamment Severus Rogue.

Avis aux fans de la première heure, et à la nouvelle génération : HBO a mis en ligne la première bande-annonce de la série Harry Potter. Des images qui feront naître un sentiment de nostalgie chez celles et ceux qui ont grandi avec le petit sorcier aux lunettes rondes.

Crédit Photo : HBO Max

La série Harry Potter se dévoile dans une bande-annonce magique

Ces derniers jours, la plateforme HBO a frappé fort en publiant la première image officielle de la nouvelle adaptation de la saga Harry Potter.

Ce mercredi 25 mars, la société de production a fait un nouveau cadeau en dévoilant la bande-annonce du show télévisé, dont chaque saison adaptera un tome de l’œuvre imaginée J. K. Rowling.

L’occasion de (re)découvrir des séquences déjà vues dans le film de Chris Columbus avec de nouveaux visages, à l’instar de la réception de la lettre de Poudlard, l’échange entre Ron, Hermione et Harry dans le train, la discussion avec le vendeur de baguettes Ollivander, l’arrivée à l’école des sorciers, ou encore la découverte du Nimbus 2000.



Mais c’est aussi, et c’est ce qui constitue l’intérêt majeur de cette nouvelle adaptation, l’opportunité de voir des scènes pas encore illustrées à l’écran, mais présentes dans l’ouvrage de J.K. Rowling, comme des moments de la vie quotidienne de Harry, notamment chez les Dursley, ou à l’école, ou le voyage en train avec Hagrid, campé par Nick Frost.

Crédit Photo : HBO Max

De nouveaux visages pour incarner les personnages de la saga

Outre le trio de sorciers, incarné par Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton, les spectateurs ont également découvert Bel Powley dans la peau de Petunia Dursley, Janet McTeer en professeure Mcgonagall et Katherine Parkinson en Molly Weasley.

Crédit Photo : HBO Max

Enfin, John Lithgow se dévoile pour la première fois dans le rôle du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, et Paapa Essiedu dans celui du professeur Severus Rogue.

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Crédit Photo : HBO Max

À peine dévoilée, la bande-annonce de Harry Potter a récolté des millions de vues en quelques heures, mais elle a aussi suscité des réactions mitigées.

Si une partie du public est impatiente de découvrir cette nouvelle adaptation, l’autre estime qu’elle ressemble aux films précédents.

Paapa Essiedu de nouveau visé par le racisme pour son rôle de Severus Rogue

De son côté, Paapa Essiedu a été la cible d’une nouvelle vague de critiques et d’injures racistes. Récemment, l’acteur noir a pris la parole à ce sujet dans les colonnes du Sunday Times, où il a révélé les insultes et les menaces de mort qu’il reçoit. Malheureusement, la diffusion du trailer n’a fait qu’intensifier la haine envers le comédien britannique.

Crédit Photo : HBO Max

Parmi les réactions virulentes, on peut lire :

« Rogue… qu’est-ce qu’ils t’ont fait…» ; « C'est l'effet woke ? L'effet bronzage ? » ; « La magie noire est pourtant interdite à Poudlard » ; « Rogue en dreadlocks »

Certains internautes ont même crée des montages pour le moins douteux pour justifier leur désaccord avec le choix de l’acteur.

Crédit Photo : Facebook

Un projet qui, définitivement, attise la haine des franges les plus intolérantes de la communauté des fans de Harry Potter, aux antipodes de ce que véhicule la franchise.



Rappelons qu’en France les propos et actes racistes sont punis par la loi.

À noter que la première saison de la série Harry Potter à l’école des sorciers sera diffusée à « Noël 2026 » sur HBO Max.