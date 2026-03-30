Harry Potter : le salaire astronomique des jeunes acteurs de 12 ans qui jouent Harry, Ron et Hermione dévoilé

On connaît les noms des trois jeunes acteurs qui joueront Harry, Ron et Hermione dans la série “Harry Potter”, mais une question reste sur toutes les lèvres : combien gagneront-ils pour leur travail ?

La série “Harry Potter” est très attendue et une première bande-annonce a été dévoilée il y a quelques jours. On en sait également plus sur le casting, mais une question restait en suspens : combien les acteurs seront-ils payés pour cette grosse production ?

Crédit photo : Abaca

Les acteurs ont signé un engagement à longue durée puisque la production de la série est estimée à 10 ans. Ce rôle sera sans doute déterminant pour leur carrière, mais aussi le moyen pour eux de gagner beaucoup d’argent. Mais combien vont-ils gagner, notamment Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout, qui joueront les trois jeunes sorciers ?

“Une somme faramineuse”

Les stars de la série pourraient devenir multimillionnaires avant même d’avoir 18 ans, selon le journal The Sun. Une source interne au monde de la télévision a indiqué au média que les acteurs phares de la série, qui incarneront Harry, Ron et Hermione, pourraient toucher 500 000 livres sterling (près de 576 000 euros) pour la première saison. Une somme incroyable, alors que Dominic MacLaughlin, qui interprètera Harry Potter, est âgé de 12 ans.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : HBO

“C’est une somme faramineuse pour trois enfants qui n’ont même pas encore atteint l’adolescence, et ce n’est que le début. Ils sont payés 500 000 livres sterling pour la première saison. S’ils continuent sur cette lancée, ils deviendront multimillionnaires avant leur 18 ans. C’est une somme considérable remise du jour au lendemain à de jeunes enfants, mais ils sont sur le point de devenir trois des enfants les plus célèbres au monde. De la même manière que Daniel, Emma et Rupert ont été choisis pour le rôle, leur vie va changer à jamais”, a indiqué la source relayée par The Sun.

Des millions d’euros

À titre de comparaison, Daniel Radcliffe aurait gagné 1 million de livres sterling dans le premier film de la saga, Et 96 millions de livres sterling pour les deux derniers films (110 millions d’euros). La star la mieux payée de la saga aurait quant à elle touché 500 000 dollars la minute, pour seulement 30 minutes d’apparition.

En définitive, les jeunes acteurs qui auront les rôles principaux dans la série n’auront pas de soucis à se faire pour leur argent dans le futur.