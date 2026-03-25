Série “Harry Potter” : cette première image dévoilée rend dingues les fans

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La première photo officielle de la série

Alors que les fans trépignent d’impatience en attendant la sortie de la série “Harry Potter”, prévue pour début 2027, HBO a dévoilé une première image officielle du programme.

La série “Harry Potter”, produite par HBO, est très attendue par les fans. Cependant, alors que le tournage a commencé il y a quelques mois, tout ne se passerait pas bien sur le plateau puisque des bagarres auraient éclaté entre certains jeunes comédiens.

Le tournage de la série Crédit photo : Daily Mail

Malgré ces altercations, l’engouement pour la série est tel que les fans trépignent d’impatience. Pour les faire patienter jusqu’à 2027, la société de production HBO a dévoilé une première image officielle, ce mardi 24 mars.

Une première image officielle

Alors que des images du tournage avaient fuité, ce nouvel aperçu a été publié sur le compte Instagram officiel de la saga “Harry Potter”. Sur l’image, on peut voir le jeune Harry Potter de dos, marchant vers le terrain de Quiddich de Poudlard. Il est vêtu d’une cape rouge et or, les couleurs symboliques de la maison Gryffondor, et tient son balai à la main.

La suite après cette vidéo

La première image officielle de la série Crédit photo : @harrypotter / Instagram

En arrière-plan, on peut voir une foule de spectateurs qui s’apprête à assister au match. Celui-ci devrait opposer Gryffondor contre Poufsouffle, à en juger par les blasons accrochés à l’entrée du stade.

Un premier teaser ce mercredi ?

Mais si cette image fait beaucoup parler, c’est parce qu’en légende du post, on peut lire : “Tomorrow”. Le signe qu’une première bande-annonce pourrait sortir ce mercredi ? De leur côté, les fans trépignent d’impatience et sont très enthousiastes à la vue de cette image.

“Je ne peux pas attendre !”, “On est prêt”, “Les costumes ont l’air parfaits”, “J’ai des frissons, donnez une augmentation aux personnes qui ont fait les costumes”, “Ne nous faites plus souffrir plus longtemps, nous devons voir un teaser, s’il vous plaît”, “J’ai l’impression d’avoir 11 ans à nouveau”, ont commenté les internautes sur Instagram.

Si cette première image renforce l’impatience des fans, restez attentifs pour découvrir ce que HBO s’apprête à nous révéler ce mercredi.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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