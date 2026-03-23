« Démissionne ou je te tue » : Paapa Essiedu menacé pour son rôle de Rogue dans la série Harry Potter de HBO

Depuis que l’on sait que Paapa Essiedu sera Rogue dans la série Harry Potter, l’acteur britannique essuie de graves insultes et menaces. Il se livre pour la première fois sur ce torrent de haine en ligne.

Paapa Essiedu incarne Rogue, un choix controversé

La série Harry Potter avance lentement mais sûrement. Elle est actuellement en tournage où ont eu lieu quelques incidents. Aussi, les fans de la saga n’ont d’autre choix que de prendre leur mal en patience. En attendant, Paapa Essiedu, l’interprète controversé de Rogue, a pris la parole.

L’acteur britannique a été choisi il y a un an pour incarner le directeur de la maison Serpentard. Sans surprise, une énorme polémique est liée en raison de la couleur de peau de l’acteur, noire, pour jouer Severus Rogue. Sur les réseaux sociaux, un déferlement d’insultes et de haine a été observé. Silencieux jusqu’à présent, Paapa Essiedu s’est exprimé sur toute cette agitation autour de son casting.

Les menaces et insultes, une motivation pour continuer

Crédit photo : Warner Bros.

L’acteur a accordé un long entretien au Sunday Times où il dévoile les insultes et les menaces de mort qu’il subit. « On m’a dit : ''Démissionne ou je te tue'' », explique-t-il en début d’interview. Depuis un an, voilà à quoi ressemble son quotidien : « Si je regarde sur Instagram, je vois des gens qui écrivent : ''Je vais venir chez toi et te tuer''. »

Malgré la violence des propos, Paapa Essiedu garde confiance et se dit « presque sûr » qu’il ne se fera pas assassiner. En revanche, il ne peut pas assurer que tout ira bien et déplore les proportions que les choses ont prises pour un rôle dans une série.

La suite après cette vidéo « Même si j’espère que tout ira bien, personne ne devrait avoir à subir ça pour faire son travail. Beaucoup de gens risquent leur vie dans leur métier. Je joue un sorcier dans Harry Potter. Et je mentirais si je disais que ça ne m’affecte pas émotionnellement. »

Crédit photo : GettyImages

Fan des livres de J. K. Rowling depuis son enfance sans jamais avoir vu les films, c’est pour lui une chance d’apparaître enfin dans la saga qui était « une échappatoire quand les choses étaient plus difficiles. » Et elles le sont une nouvelle fois face à ces insultes et menaces de mort. Pour autant, Paapa Essiedu ne veut pas rebrousser chemin.

C’est pour lui une motivation supplémentaire d’incarner ce personnage. « C'est une motivation pour ne pas me laisser intimider par quelqu’un qui préfère me voir mourir plutôt que de faire un travail dont je vais être vraiment fier. »

La série HBO Harry Potter doit sortir courant 2027.