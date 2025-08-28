Après Inoxtag, Michou va diffuser sa série événement dans plusieurs cinémas français

Un an après la diffusion du documentaire d’Inoxtag sur son ascension du Mont Everest au cinéma, un autre youtubeur va suivre son exemple : Michou va présenter le premier épisode de sa nouvelle série dans plusieurs cinémas français.

Le youtubeur Inoxtag a beaucoup fait parler de lui l’année dernière, lors de la sortie de son documentaire “Kaizen”, qui retraçait son ascension du Mont Everest. Pour faire connaître son projet, le youtubeur avait sorti son documentaire dans plusieurs cinémas de France, qui avaient été pris d’assaut par les fans.

Mais Inoxtag n’est pas le seul youtubeur à sortir de la plateforme de streaming pour faire connaître ses projets. C’est également le cas de Mastu, qui a également sorti un documentaire au cinéma, ainsi que de Michou. Ce dernier youtubeur a également beaucoup de projets puisqu’il a récemment sorti un jeu de société, qui a été retiré de la vente après une grosse polémique.

Crédit photo : SIPA

Une série inédite au cinéma

Michou revient à la rentrée avec un concept inédit puisqu’il va présenter sa nouvelle série intitulée “Terminal”. Le concept est simple : par équipes de deux, 16 créateurs de contenus vont participer à une chasse à l’homme grandeur nature. Après s’être rendus dans un aéroport, ils devront tout faire pour ne pas être retrouvés par le maître du jeu. La traque, qui va durer 48 heures, est entièrement filmée et sera ponctuée d’alliances et de trahisons.

Selon des informations du Journal du Geek, les participants seront Michou, Inoxtag, Byilhan, Nico, Doigby, Skyvart, Tatiana, Helyadia, Cocotte, Gurky, Raska, Flamby, Domingo, Rivenzi, Elian et Grim.

Crédit photo : Terminal / Michou

Le premier épisode de cette série sera diffusé dans plusieurs cinémas de France comme à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Lille, les 5 et 6 septembre. Pour savoir si votre ville est concernée par cet événément, rendez-vous sur le site officiel de la série.

Vous ne pouvez pas vous rendre au cinéma ces jours-là pour voir le programme ? Pas de panique : l’intégralité de la série de Michou sera diffusée sur sa chaîne YouTube dès le 7 septembre prochain.