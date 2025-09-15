Squeezie sort la vidéo la plus chère de l'histoire de YouTube France, estimée à... plus de 700 000 euros

Ce samedi 13 septembre, Squeezie a dévoilé une vidéo très attendue sur sa chaîne YouTube : un nouveau jeu intitulé “Qui réussira à stopper le train ?” et qui a nécessité plus de 700 000 euros.

Squeezie s’est fait connaître en publiant des vidéos sur YouTube depuis sa chambre, en jouant à des jeux vidéo. Aujourd’hui, il est devenu le deuxième youtubeur de France et a récemment sorti un projet de grande envergure, et pour cause : il s’agit de “la vidéo la plus chère de l’histoire de YouTube France”.

Cette vidéo a été publiée ce samedi 13 septembre sur sa chaîne et est intitulée “Qui réussira à stopper le train ?”. Ce nouveau jeu regroupe 10 personnalités d’internet qui doivent s’affronter dans des épreuves ludiques à bord d’un train en marche. À chaque wagon, ils doivent réussir une nouvelle épreuve d’adresse, de logique ou encore de mémoire. L’objectif : parvenir jusqu’à la locomotive pour remporter les 100 000 euros promis au vainqueur, qui les reversera à l’association de son choix.

“Le but est simple : survivre aux neuf wagons qui les attendent, et atteindre la locomotive située tout à l’avant du travail”, explique Squeezie au début de sa vidéo.

Un budget de plus de 700 000 euros

Parmi les youtubeurs et streamers présents, on retrouve Inoxtag, Maghla, Joyca, Baghera, Mastu, Amixem, Djilsi, Maxime, Amine et Michou. Dans ce format, Squeezie est le présentateur du jeu. Au total, la vidéo dure 1h40 et a nécessité un énorme budget puisque plus de 700 000 euros ont été nécessaires pour le tournage.

Crédit photo : Squeezie / YouTube

L’équipe de Squeezie a créé des décors sur-mesure et chaque candidat possédait une caméra individuelle, en plus des plans de drone et des images filmées par l’équipe de tournage. En plus de cela, des animations 3D ont été intégrées à la vidéo qui, cette fois-ci, n’ont pas été générées par l’intelligence artificielle, pour ne pas répéter l'erreur de la dernière vidéo de Squeezie qui a fait scandale. Enfin, le tournage a eu lieu sur une portion de rails privatisée en Roumanie, mobilisant près de 90 personnes.

“Cette fameuse vidéo m’a coûté 700 000 euros. C’est la plus chère de ma chaîne. C’est historiquement le budget le plus élevé pour une vidéo YouTube en France. Le budget aurait pu être encore plus élevé, mais nos équipes ont fait un boulot incroyable pour que tout rentre dans les clous”, a expliqué Squeezie, selon Le Parisien.

Crédit photo : Squeezie / YouTube

Ce n’est pas la première fois que Squeezie crée un tel projet puisqu’il va également organiser la troisième édition du GP Explorer en octobre prochain, qui sera diffusée à la télévision. D’autres youtubeurs enchaînent les gros projets comme Inoxtag, qui a gagné une somme incroyable grâce à la sortie de son documentaire sur son ascension du mont Everest, ou encore Michou qui a créé sa propre série, dont le premier épisode a été diffusé au cinéma.

Des projets de plus en plus ambitieux qui marquent un tournant dans le monde de YouTube.