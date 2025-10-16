« 95% de chances d'échouer » : Inoxtag va s'enfermer pendant 7 jours pour tenter de réussir un défi impossible

Ce mardi 14 octobre, le YouTubeur Inoxtag a révélé le lancement imminent de son nouveau défi qu’il pense irréalisable à 95%. Après l’Everest et l’océan Atlantique, il s’attaque à… League of Legends.

Ces derniers temps, Inoxtag s’est spécialisé dans des défis extrêmes face à la force de la nature. Entre l’ascension de l’Everest ou la traversée de l’Atlantique, il a su dépasser ses limites pour réaliser de véritables exploits. Mais son prochain défi risque d’être encore plus difficile.

Ce mardi 14 octobre, il a annoncé, via un trailer, le lancement de son prochain défi, qui débutera ce vendredi 17 octobre à partir de 20h30 sur sa chaîne Twitch. Il s’est donné l’objectif de passer une semaine entière enfermée dans une cellule de prison afin d’atteindre le rang Platine sur League of Legends.

Pendant 7 jours, 24h sur 24, le YouTubeur âgé de 23 ans va donc s’enfermer, sans pouvoir sortir de sa cellule, dans le seul but d’atteindre cet objectif ultime de gamer. Il estime d’ailleurs avoir “95% de chances d’échouer”.

Un défi en mode "survie"

Pour rappel, League of Legends est un jeu vidéo en ligne où deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour détruire la base adverse. Il demande stratégie, réflexes et une grande endurance, car atteindre un bon niveau peut prendre souvent des mois, voire des années.

Crédit photo : League of Legends

La pièce qui servira de prison pendant une semaine entière ne contient que le strict minimum : un ordinateur, une chaise et le sol nu. Pour récupérer un semblant de confort, le créateur devra gagner chaque partie, éliminer des adversaires ou monter en rang. Chaque victoire lui rapporte de l’argent virtuel pour s’offrir un oreiller, une douche ou de la vraie nourriture.

Crédit photo : Inoxtag

Le défi d’Inoxtag est donc un vrai exploit puisqu'il souhaite atteindre un niveau réservé aux joueurs expérimentés en une seule semaine, sans interruption. Un challenge aussi physique que mental pour le jeune youtubeur. Rendez-vous à partir de ce vendredi 17 octobre, 20h30, pour le lancement de son défi sur sa chaîne Twitch.