« 95% de chances d'échouer » : Inoxtag va s'enfermer pendant 7 jours pour tenter de réussir un défi impossible

Par ·

Inoxtag

Ce mardi 14 octobre, le YouTubeur Inoxtag a révélé le lancement imminent de son nouveau défi qu’il pense irréalisable à 95%. Après l’Everest et l’océan Atlantique, il s’attaque à… League of Legends.

Ces derniers temps, Inoxtag s’est spécialisé dans des défis extrêmes face à la force de la nature. Entre l’ascension de l’Everest ou la traversée de l’Atlantique, il a su dépasser ses limites pour réaliser de véritables exploits. Mais son prochain défi risque d’être encore plus difficile.

Ce mardi 14 octobre, il a annoncé, via un trailer, le lancement de son prochain défi, qui débutera ce vendredi 17 octobre à partir de 20h30 sur sa chaîne Twitch. Il s’est donné l’objectif de passer une semaine entière enfermée dans une cellule de prison afin d’atteindre le rang Platine sur League of Legends.

Pendant 7 jours, 24h sur 24, le YouTubeur âgé de 23 ans va donc s’enfermer, sans pouvoir sortir de sa cellule, dans le seul but d’atteindre cet objectif ultime de gamer. Il estime d’ailleurs avoir “95% de chances d’échouer”.

Un défi en mode "survie"

Pour rappel, League of Legends est un jeu vidéo en ligne où deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour détruire la base adverse. Il demande stratégie, réflexes et une grande endurance, car atteindre un bon niveau peut prendre souvent des mois, voire des années.

League of LegendsCrédit photo : League of Legends

La pièce qui servira de prison pendant une semaine entière ne contient que le strict minimum : un ordinateur, une chaise et le sol nu. Pour récupérer un semblant de confort, le créateur devra gagner chaque partie, éliminer des adversaires ou monter en rang. Chaque victoire lui rapporte de l’argent virtuel pour s’offrir un oreiller, une douche ou de la vraie nourriture.

InoxtagCrédit photo : Inoxtag

Le défi d’Inoxtag est donc un vrai exploit puisqu'il souhaite atteindre un niveau réservé aux joueurs expérimentés en une seule semaine, sans interruption. Un challenge aussi physique que mental pour le jeune youtubeur. Rendez-vous à partir de ce vendredi 17 octobre, 20h30, pour le lancement de son défi sur sa chaîne Twitch.

Suivez nous sur Google News
Inoxtag Youtube

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
MrBeast dans une maison en flammes
MrBeast enferme un homme dans une maison en flammes et lui offre 500 000 dollars s'il arrive... à en sortir
Michou
Michou dévoile la somme d’argent colossale gagnée grâce à sa chaîne YouTube en 2024
Squeezie et les youtubeurs
Squeezie sort la vidéo la plus chère de l’histoire de YouTube France, estimée à… plus de 700 000 euros
Le vidéaste australien Lochie Jones
Il profane des tombes au Japon pour faire... des vues sur YouTube et choque la toile
Inoxtag et Michou
Après Inoxtag, Michou va diffuser sa série événement dans plusieurs cinémas français