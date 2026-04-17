Le YouTubeur Inoxtag recueille 3 chiens abandonnés et délivre un message fort aux internautes

Dans la nuit du 14 au 15 avril, le YouTubeur Inoxtag a sauvé trois chiens abandonnés en les recueillant chez lui. Il en a profité pour adresser un message important à ses abonnés.

Inoxtag est un YouTubeur qui a beaucoup fait parler de lui après la sortie de son documentaire sur son ascension du mont Everest. Par la suite, il a multiplié les défis puisqu’il a traversé l’Atlantique à la voile en 11 jours et a suivi l’un des entraînements les plus durs au monde pendant une semaine, en pleine jungle.

Plus récemment, Inoxtag a une nouvelle fois fait parler de lui, mais pour une autre raison. Le jeune homme a sauvé trois chiens abandonnés dans la nuit du 14 au 15 avril.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Inoxtag sauve trois chiens abandonnés

En pleine nuit, il a repéré trois chiens très amaigris, apeurés et affamés, comme on a pu le voir dans les stories publiées sur son compte Instagram. Il a alors décidé de les emmener chez lui pour les laisser passer la nuit et les a nourri. Les petits chiots ont alors rencontré le chien d’Inoxtag, avec qui ils se sont bien entendus. Le lendemain, le youtubeur a emmené les chiens abandonnés chez un vétérinaire.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

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La police a ensuite pris en charge les animaux pour les emmener à la fourrière et leur trouver un foyer.

“Ne jamais adopter de manière compulsive”

Suite à cette expérience, Inoxtag en a profité pour partager un message fort avec ses abonnés.

“Je profite de cette histoire pour vous prévenir de ne jamais adopter un animal de compagnie si vous n’avez pas les moyens de vous en occuper, et de ne jamais adopter de manière compulsive. Si jamais vous voyez des chiens abandonnés, je compte sur vous pour appeler directement la police ou la fourrière et faire en sorte qu’ils puissent finir adoptés”, a déclaré Inxotag.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Pour rappel, abandonner un animal de compagnie est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende en France. Si l’abandon a entraîné la mort de l’animal, les sanctions montent à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.