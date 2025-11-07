‭«Survivre 7 jours‭» : le nouveau défi fou d'Inoxtag après l'Everest et la traversée de l'Atlantique

Mercredi 5 novembre, le youtubeur Inoxtag a dévoilé sur son compte Instagram le nouveau défi qu’il s’est lancé : suivre l’un des entraînements les plus durs au monde pendant une semaine, en pleine jungle.

Inoxtag enchaîne les défis. Le youtubeur aux plus de 10 millions d’abonnés a décidé de sortir de sa chambre pour se surpasser, et il ne s'arrête plus. Après avoir gravi le mont Everest et sorti un documentaire à ce sujet, il a traversé l’océan Atlantique à la voile pendant 11 jours en juillet dernier, accompagné du navigateur breton Guirec Soudée.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

En octobre, Inoxtag s’est lancé un nouveau défi en s’enfermant pendant 7 jours dans une cellule de prison dans le but d’atteindre le rang Platine du jeu League of Legends. Mais le youtubeur ne s’arrête pas là !

L’entraînement le plus dur au monde

Ce mercredi 5 octobre, Inoxtag a annoncé l’arrivée d’une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Il annonce avoir suivi un entraînement de la Légion étrangère dans la jungle, pendant 7 jours. Pour rappel, l’entraînement de la Légion étrangère est réputé pour être le plus dur au monde, dans le but de forger des soldats disciplinés, endurants et résistants.

“Je vais devoir survivre 7 jours en pleine jungle et endurer l’un des entraînements les plus durs au monde, celui de la Légion étrangère”, a annoncé Inoxtag dans un teaser publié sur son compte Instagram.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Sur les images du teaser, on peut voir Inoxtag au milieu d’une grande forêt, en train de ramper dans la boue et de faire de la remontée sur corde, visiblement épuisé. Le jeune homme aurait suivi un entraînement insensif et serait même tombé sur des serpents, dans la jungle en pleine nuit.

Une vidéo diffusée samedi

En postant un extrait de sa vidéo, nommée “7 jours pour survivre dans la jungle”, Inoxtag a reçu une pluie de réactions de la part de ses abonnés, impatients de découvrir ce nouveau challenge. Un engouement auquel Inoxtag a rapidement répondu : “Je lis vos messages privés. Merci l’équipe, content de vos retours sur le trailer, j’espère que vous allez kiffer la vidéo !”

Cette nouvelle vidéo sera publiée ce samedi 8 novembre à 14h30, sur la chaîne YouTube d’Inoxtag.