La réaction parfaite de Ben Affleck quand son fils lui demande des baskets à 6000 $ ravit les internautes

Lors d’une convention sur des sneakers, le fils de Ben Affleck a montré son attrait pour des baskets de luxe. La réaction de l’acteur a fait rire les internautes qui l’ont également salué.

Selon le site spécialisé Celebrity Net Worth, Ben Affleck aurait une fortune de 150 millions de dollars. Pourtant, cela ne l’empêche pas de dépenser son argent avec parcimonie. C’est ce que les internautes ont constaté après avoir regardé une vidéo TikTok devenue virale.

Ben Affleck et son fils Samuel, 13 ans, se sont rendus à la grande convention sur les sneakers, Got Sole, à Los Angels. Le jeune adolescent examinait une table remplie de sneakers en tous genres lorsqu’il a jeté son dévolu sur un modèle : les Air Jordan 1 High Dior. Si l’adolescent a un petit faible pour le style streetwear et les baskets en particulier, il a également une certaine préférence pour les objets hors de prix.

Une conversation qui amuse les internautes

La paire de baskets qui plaît tant au jeune Samuel coûte la modique somme de 6000 dollars (5100 euros). Une somme qui a même étonné son père que l’on voit faire non de la tête au vendeur, déclenchant les rires des visiteurs. «Tu les aimes parce qu’elles sont chères », lance ainsi Ben Affleck à son fils. Ce à quoi le jeune homme a répliqué « Non, elles sont super, j’ai toujours dit qu’elles étaient belles. »

Malgré tout, Ben Affleck n’a pas cédé au chantage de son fils. Il en a même profité pour rappeler à sa progéniture la valeur du travail : « Tu devras tondre beaucoup de pelouses », lui lance-t-il avec humour.

Capture d'écran. Crédit photo : Got Sole/ TikTok

La réponse de l’acteur a été saluée par les internautes. Dans les commentaires, ils sont nombreux à féliciter le papa pour sa clairvoyance :

« Ben vaut des centaines de millions et a dit non. C’est un bon père » ; « Il faut féliciter Ben. Il a bien élevé son enfant » ; « Il connaît la valeur d’un dollar, il n’a pas grandi avec des millions sur son compte en banque », peut-on lire.

L’histoire ne dit pas si Ben Affleck a changé d’avis et acheté les précieuses baskets à son fils ensuite.