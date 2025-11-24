“C'était à la fois hilarant et terrifiant” : opéré des yeux, il hallucine et commence à voir des fortes poitrines partout

Mark Bryan, un Britannique âgé de 45 ans, s’est trouvé une nouvelle amie imaginaire, bien pourvue par la nature, à la suite d'une opération des yeux. Si son histoire prête à sourire, elle met en lumière un syndrome plutôt méconnu.

Il l’avait appelée Taloula ! Voici comment Mark Bryan, 45 ans, a décidé de s’amuser de son hallucination pas comme les autres. Le Britannique a récemment subi une intervention chirurgicale au laser dans ses yeux pour soigner des cicatrices liées au diabète.

Cependant, six jours après l’opération, il a commencé à développer des hallucinations visuelles postopératoires. En l’occurrence, son hallucination se manifestait sous la forme d’une silhouette féminine disproportionnée dans le coin de son œil.

Crédit photo : iStock

Pour lui, c’était comme voir une femme avec une poitrine “à la Baywatch”, en référence à la série américaine "Alerte à Malibu". Amusé par cette apparition récurrente, il a même surnommé son hallucination “Taloula” comme il le confie au Mirror :

"C’était très drôle. Je me sentais comme un adolescent. J’avais une affiche de Pamela Anderson sur mon mur quand j’étais plus jeune, c’était comme si on me l’avait épinglée au visage."

Il explique que cette hallucination l’a hanté, même lorsqu’il fermait les yeux.

"Ma femme me regardait comme si j’avais perdu la tête. Je plaisantais sans cesse en disant que j’allais m’enfuir avec Taloula. Franchement, je me demandais si je n’avais pas perdu la tête moi aussi. C’était à la fois hilarant et terrifiant. L’idée revenait sans cesse et ne voulait pas me quitter"

Si effectivement, cela peut être très drôle, Mark explique tout de même qu’il n’osait plus sortir de chez lui car cette poitrine se superposait par-dessus les visages des gens qu’il croisait.

Crédit photo : Mark Bryan

Un syndrome très méconnu à l’origine de “Taloula”

Il raconte que cette silhouette disparaissait uniquement s’il se concentrait sur un point fixe. Au-delà de l’aspect amusant, cette hallucination était surtout le fruit d’un syndrome assez méconnu : le syndrome de Charles Bonnet. Le cerveau compense avec l’hallucination le manque d’information sur son œil droit.

Mais au fur et à mesure que la bulle se réduisait, il en fut de même pour le magnifique buste de Taloula :

« C’était assez décevant, après trois semaines, la pauvre Taloula ressemblait plus à un homme torse nu »

Finalement, Mark a dû subir une nouvelle opération pour un retour à la normale.

"J’ai trouvé l’opération vraiment traumatisante. Elle se fait sous anesthésie locale, donc on voit les instruments s’approcher de l’œil. Mais j’imagine que c’était le bon côté des choses. Ça me donne un peu l’impression d’être un pervers. C’est gênant, mais il faut bien en rire"

Crédit photo : Mark Bryan

Le syndrome de Charles Bonnet (SCB) est un état médical dont souffrent des gens ayant subi une importante perte de vision. Les personnes atteintes de ce trouble voient des choses qui ne sont pas vraiment là comme des couleurs, des formes et parfois des images plus complexes.

Le SCB est un trouble mystérieux mal connu et peu signalé. Comme on associe souvent les hallucinations à la maladie mentale, les symptômes du SCB peuvent confondre ses victimes. Il reste que le syndrome de Charles Bonnet n’est pas lié à la maladie mentale.