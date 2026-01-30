Une sexologue qui a couché avec 400 clients a su qu'elle était « née pour ce métier » dès sa première rencontre avec un patient

Dans l’émission américaine The Morning, une sexologue a avoué avoir couché avec au moins 400 clients, décrivant son métier comme une réelle vocation.

Peut-on parler vraiment de sexologie ? Kaly Miller sait en tout cas de quoi elle parle quand elle évoque son métier de thérapeute sexuelle sur le plateau de l’émission américaine The Morning.

Kaly a raconté avoir vu une annonce pour des « praticiens du corps ouverts d'esprit » et avoir découvert par la suite qu'il s'agissait de devenir partenaire de substitution sexuelle.

Cette profession étrange s'est fait connaître d'un public beaucoup plus large l'année dernière grâce à l'émission Virgin Island diffusée sur Channel 4, dans laquelle un groupe de vierges suit une thérapie sexuelle avec des partenaires « de substitution ».

Crédit photo : The Morning

Les partenaires de substitution couchent parfois avec leurs clients et ont des relations intimes avec eux afin de leur enseigner la sexualité.

Avant ça, Kaly travaillait comme massothérapeute sportive spécialisée dans la rééducation. Pour expliquer ce qui l'a amenée à changer de carrière et à vouloir exercer ce métier, elle a cité son tout premier client.

Une vocation

Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une « personne incroyable qui avait passé sa vie à être très timide, très maladroite, sans jamais vraiment parvenir à établir une relation intime ».

Cette personne était âgée d'une soixantaine d'années, et elle a déclaré :

« Je lui ai demandé : « Pourquoi êtes-vous ici ? Qu'est-ce qui vous a amené ici ? » Je ne m'attendais pas à une réponse aussi profonde : « Je ne veux pas mourir sans savoir ce qu'est l'amour » ».

Elle a expliqué qu'il se rendait souvent à l'épicerie du coin avec des pièces de monnaie, spécialement pour que ses mains puissent effleurer celles de quelqu'un d'autre, et qu'il « imaginait » souvent sa vie avec une femme qui passait près de lui, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'aborder.

Crédit photo :Kaly Miller

La phrase « lui a traversé l'esprit », comme l'ajoute Kaly :

« J'ai su à ce moment-là que c'était là que je devais être, que c'était là que j'étais à ma place. C'est pour cela que je suis née. »

Elle a travaillé avec lui pendant une année entière, à la fin de laquelle il a pu nouer une relation intime.

Au sujet de son travail, elle a déclaré :

« Je ne m'y attendais pas, je ne pense pas que quelqu'un puisse s'asseoir chez lui et se dire : « Je vais devenir partenaire de substitution » - je pense que tout le monde est entraîné dans cette aventure. »

Le soutien de sa famille

Kaly a admis avoir couché avec plus de 400 clients, décrivant comment le simple fait d'aborder le sujet lui rappelait « une myriade de souvenirs de moments magiques ».

Elle a déclaré que plusieurs d'entre eux sont désormais mariés ou ont leur propre partenaire, et, chose surprenante, Kaly a déclaré qu'elle-même avait un partenaire lorsqu'elle a commencé ce travail.

Alors que beaucoup s'attendraient à ce qu'il y ait de la jalousie, elle a déclaré que ses partenaires comprenaient son travail, ajoutant qu'« ils ne peuvent pas remettre en question ce que je fais » parce que « mon parcours est leur parcours ».

Crédit photo : Kaly Miller

Elle a également ajouté que ses amis et sa famille sont ses « fans numéro un » et qu'ils lui ont envoyé des messages enthousiastes à propos de son apparition dans l'émission :

« Mes enfants regardent l'émission à la maison, mes enfants et mes parents sont mes fans numéro un, et certainement mon père. Quand j'ai expliqué à mes parents en quoi consistait mon travail, ma mère m'a répondu : « Je pense que je ferais une très bonne partenaire de substitution ! »

Une vie vraiment sympa donc ! Et oui, on peut donc parler de sexologie tant son activité professionnelle semble soigner les maux silencieux chez les hommes par rapport à leur intimité.