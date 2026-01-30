Un homme condamné à une mort certaine passe les dernières semaines de sa vie à dépenser son argent sur... OnlyFans.

Certains diront que c'est immoral, quand d'autres y verront, à l'inverse, un dernier pied de nez à la mort.

Se sachant condamné, un homme malade débourse des sommes faramineuses pour... s'offrir du bon temps en ligne avec la star d'OnlyFans Skylar Mae, très connue sur la plateforme de contenus pornographiques. La jeune femme, âgée de 21 ans, a confié qu'elle éprouvait parfois un sentiment de culpabilité à force de prendre l'argent de ce patient en phase terminale, comme le rapporte le site LadBible.

Outre l'achat de contenus pour le moins explicites, les interactions entre cet homme et Skylar Mae prennent souvent la forme de conversations virtuelles, qui peuvent durer jusqu'à 5 heures par jour.



Crédit photo : iStock

Sur son lit de mort, il dépense son argent pour acheter... des contenus à une star d'OnlyFans

« Il m'a contactée via mon compte OnlyFans, après m'avoir trouvée sur Instagram. Quand je lui ai posé des questions sur lui, il m'a dit : "Voilà mon histoire : je vis littéralement dans un hôpital." (...) Il m’a fait part de tous ses problèmes de santé et m’envoie des nouvelles tous les jours depuis son lit d’hôpital », révèle ainsi la jeune femme, qui a précisé qu'il ne restait qu'« un mois à vivre » à son interlocuteur.

Ces dix dernières semaines, cet homme en phase terminale a dépensé la bagatelle de 102 000 dollars, soit 85 680 euros environ, pour se faire plaisir. En acceptant son argent, Skylar a tout de même l'impression de « l'aider chaque jour ».

« Il n'a personne pour le surveiller. Il aime plaisanter avec moi, apprécie de voir des photos de mes chiens et aime les échanges de messages privés où je lui consacre tout mon temps (...) Cela me fait du bien de savoir que j'aide quelqu'un à traverser une période aussi terrible de sa vie. Au final, ce n'est pas le contenu pour adultes qui compte, mais la relation personnelle ! », précise Skylar.

« Je me sens coupable de tout ce qu'il dépense pour moi, mais je lui dis toujours que ce n'est pas nécessaire. Il veut pourtant dépenser son argent pour moi. » (Skylar Mae)

La créatrice de contenus pour adultes a également précisé que son fan condamné avait deux enfants, mais pas de femme. Ne recevant que très peu de visites à l'hôpital, sa correspondance virtuelle avec Skylar Mae reste donc, pour lui, le seul moyen d'avoir de la « vraie » compagnie.

Les différentes opérations chirurgicales qu'il a subies ces derniers temps l'ont par ailleurs beaucoup affaibli, ce qui a grandement affecté la star d'OnlyFans.

« C'est vraiment horrible, alors je suis content de pouvoir le distraire et égayer sa journée (...) Je suis très émue par ces clients car je sais ce que cela représente lorsque mes propres parents ont des problèmes de santé », affirme-t-elle ainsi.

Et de conclure : « Je sais combien on peut se sentir seul quand on est malade, alors j'aime accorder plus de temps à ces abonnés».

Crédit photo : @officialskylarmaexo / Instagram