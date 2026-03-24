Mort du discret propriétaire d'OnlyFans, le milliardaire Leonid Radvinsky, à 43 ans

Peu connu du grand public, Leonid Radvinsky est pourtant à l’origine du succès mondial d’OnlyFans. La société sulfureuse qui propose du contenu à caractère sexuel vient d’annoncer son décès à 43 ans.

Le propriétaire méconnu d’une plateforme populaire

Sa plateforme de contenu pour adultes est mondialement connue, mais lui beaucoup moins. Leonid Radvinsky, propriétaire d’OnlyFans, est décédé à 43 ans, ont annoncé la société et le média Bloomberg.

Après l’annonce de son décès, un porte-parole d’OnlyFans a publié un communiqué indiquant que « Leo s’est éteint paisiblement après un long combat contre le cancer », avant d’ajouter que « sa famille a demandé que son intimité soit respectée en cette période difficile ».

La suite après cette vidéo

OnlyFans, une plateforme devenue milliardaire

Crédit photo : dusanpetkovitch/ iStock

Depuis 2018, Leonid Radvinsky était le propriétaire d’OnlyFans après être devenu le directeur et principal actionnaire (à 75%) de Fenix International Limited. Dès que la société a repris OnlyFans, la plateforme, jusqu’à présent centrée sur les artistes, s’est muée en antre de contenu pour adultes.

C’est à partir de ce moment-là que la plateforme sulfureuse a pris un nouvel élan. Ses revenus sont passés de 50 millions de dollars en 2019 à plus de 358 millions un an plus tard. Mieux, avec la pandémie de Covid, OnlyFans a engrangé plus de 1,3 milliard de dollars en 2023, lançant sur le devant de la scène des personnalités comme Sophie Rain ou Bonnie Blue. Un business très lucratif pour l’homme d’affaires, qui avait lancé MyFreeCams, une plateforme à contenu sexuel, à ses 18 ans.

Grâce à ses sociétés, le natif d’Odessa, en Ukraine, était à la tête d’une fortune estimée à 4 milliards de dollars selon Forbes. Dans le même temps, le milliardaire avait ouvert le fonds Leo, dédié à la tech. Enfin, Leonid Radvinsky était engagé dans des œuvres philanthropiques à qui il a décidé de léguer une partie de son patrimoine à sa mort. OnlyFans comptait plus de 377 millions d’abonnés en 2024.