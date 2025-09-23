Christian Clavier ravi d'avoir été remplacé par une IA dans son nouveau film, ses propos scandalisent les Français

En pleine promotion de son nouveau film “Le Million”, Christian Clavier a confié avoir été remplacé par l’intelligence artificielle dans une partie du long-métrage. Si l'acteur se réjouit de ce choix et valide l'utilisation de l'IA dans le monde du cinéma, ses propos ont déclenché la colère des internautes.

Ce mercredi 24 septembre, le nouveau film de Christian Clavier et Rayane Bensetti, “Un Million”, va sortir au cinéma. Cependant, il pourrait faire polémique. En effet, Christian Clavier a avoué avoir été remplacé par l’intelligence artificielle dans une partie du film. Un moment que l’on peut déjà voir dans la bande-annonce.

À la fin de cette dernière, le personnage joué par Christian Clavier fait face à sa propre mère, qui est son sosie parfait. Pour jouer cette scène, l’acteur aurait pu être maquillé et porter une perruque, mais il n’en est rien. Il a préféré céder sa place à l’intelligence artificielle pour le remplacer.

“Ce n’est pas du tout moi grimé, comme on peut le penser au premier abord. C’est entièrement fait par la machine. On s’est demandé pourquoi on n’utiliserait pas ce qui est moderne, c’est-à-dire l’IA. On a demandé à une comédienne d’un âge certain de nous prêter son enveloppe corporelle. Après, on a fait travailler la machine pour avoir une tête qui corresponde à ce que nous voulions. Je lui ai montré les déplacements parce que les axes de caméras sont particuliers pour que ça puisse fonctionner et on s’est occupé de la voix”, a déclaré Christian Clavier, selon PureBreak.

“C’est extraordinaire, ce n’est pas moi qui joue”

Si l’acteur se réjouit d’avoir été remplacé par l’intelligence artificielle, cette pratique a pourtant été beaucoup plus coûteuse que si l’acteur avait enfilé une simple perruque. En plus de cela, l'utilisation de l'IA dans le cinéma met en péril de nombreuses professions comme les maquilleurs, les accessoiristes, les acteurs et les doubleurs. De son côté, Christian Clavier est satisfait de ce choix, heureux de ne pas avoir eu à se déguiser devant les caméras.

Crédit photo : "Le Million" / Appolo Films

“C’est extraordinaire, c’est la machine, ce n’est pas moi qui joue ! Je n’ai pas peur du tout de l’IA. Ça nous ouvre vraiment de grandes perspectives. Il ne faut pas avoir peur des avancées technologiques mais il faut les réguler, car évidemment ça pose des problèmes”, a-t-il déclaré.

Christian Clavier prône l’IA

Christian Clavier s’est également dit ravi “de voir l’Europe être au point sur cette technologie pour rivaliser avec les USA”. Il y a quelques jours, l’acteur a également donné son avis sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le doublage. Une prise de position qui fait débat puisque cette profession est extrêmement menacée par l’IA, raison pour laquelle les comédiens de doublage français ont dénoncé son utilisation.

“Oui cela aura un impact sur les comédiens de doublage, bien évidemment. Les comédiens de doublage vont avoir un problème, bien sûr. Toutes les avancées technologiques ont posé problème à un certain nombre de métiers. On ne reviendra pas à la télévision en noir et blanc une fois qu’on a la télévision en couleurs. Alors c’est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu’ils se reconvertissent dans autre chose”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Konbini.

On a demandé à Christian Clavier ce qu’il pensait de l’IA dans le cinéma 👀



Christian Clavier nous raconte ses influences et son amour du cinéma dans le Vidéo Club 🔥🎬



👉 À voir ici : https://t.co/GnPPg5AFmw pic.twitter.com/xmuu2tdSYY — Konbini (@KonbiniFr) September 20, 2025

Ces propos n’ont pas plu aux internautes, qui sont nombreux à avoir critiqué le discours tenu par Christian Clavier.

“Traduction : je ne suis pas directement impliqué MOI par cette technologie et de toute façon je me suis déjà bien gavé pendant 40 ans alors pourquoi je ferais un effort de compréhension et d’empathie vis-à-vis des autres corps de métier ?”, “Le mec préfère être doublé par un robot avec sa voix que par un professionnel du doublage parce que c’est mieux que ce soit lui (comprenez sa voix) qui parle dans toutes les langues”, “J’espère qu’il ne sera pas dérangé quand il sera remplacé par une IA et qu’on n’aura plus besoin de lui", ont commenté les internautes sur X.

Jean-Baptiste Maunier, acteur notamment connu pour son rôle dans "Les Choristes" et "Nouveau Jour", a également tenu à réagir sur son compte Instagram.

"Nous avons tourné ensemble et je suis déçu d'entendre ça de ta part. Réduire le doublage à une simple question d'efficacité technologique, c'est méconnaître tout un an de notre culture. La VF, en France, c'est plus qu'un outil : c'est un art à part entière, respecté et aimé du public. Les comédiens de doublage ne se contentent pas de 'coller' une voix sur un visage : ils interprètent, ils transmettent des émotions, ils recréent une oeuvre pour un public francophone. Derrière chaque film doublé, il y a des dizaines de professionnels : directeurs artistiques, adaptateurs, ingénieurs du son, mixeurs... Des métiers passionnés et passionnants qu'une IA ne remplacera jamais sans appauvrir le résultat."

Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’IA est utilisée pour produire un film. Ce film numéro 1 sur Netflix, avec Millie Bobby Brown, a eu recours à l’intelligence artificielle. Prochainement, les créateurs de ChatGPT devraient également sortir un film d’animation généré par l’IA au cinéma. Le monde du doublage est également menacé par l'usage de l'intelligence artificielle. Ce fut le cas lorsque la voix de Jacques Frantz, la voix française de Robert de Niro décédée en 2021, a été recréée par l'IA, tout comme la voix d'Alain Dorval, doubleur de Stallone.

Une évolution inquiétante qui menace de nombreuses professions.