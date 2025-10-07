« Dégueulasse » : la fille de Robin Williams supplie les internautes d'arrêter de lui envoyer des vidéos de son père générées par IA

Zelda Williams reçoit des vidéos de son défunt père générées par une intelligence artificielle de la part des internautes. Excédée par cette pratique, la jeune femme leur a demandé d’arrêter dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Ces derniers mois, l’avènement de l’intelligence artificielle secoue Hollywood. Il y a quelques jours, les acteurs de l’industrie sont tombés des nues lorsqu’ils ont découvert Tilly Norwood, une actrice entièrement créée par une IA.

Devant ce danger qui prend de l’ampleur et menace certains emplois comme le doublage, Zelda Williams a décidé de prendre la parole. La fille de Robin Williams a publié un long message dans sa story Instagram pour évoquer les dommages que peut provoquer l’IA dans sa vie.

Crédit photo : Getty Images

Elle prend pour exemple les centaines de vidéos générées avec l’outil, reproduisant son défunt père.

Zelda Williams tacle l’utilisation de l’IA dans les médias

Crédit photo : Zelda Williams/ Instagram

Zelda Williams s’est adressée à ses 275 000 abonnés. Elle leur demande d’arrêter de lui envoyer des vidéos de son père créées par l’intelligence artificielle.

« S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos de papa faites par l'IA. Arrêtez de croire que je veux les voir ou que je comprendrai, je ne veux pas et je ne comprendrai pas. Si vous essayez juste de me troller, j'ai vu bien pire, je vais vous bloquer et passer à autre chose. Mais s'il vous plaît, si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça, à moi aussi, à tout le monde, point final. C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie, et croyez-moi, ce n'est PAS ce qu'il veut », écrit celle qui est aussi actrice.

Alors que la jeune femme aurait pu conclure son message, elle en a profité pour rappeler que l’IA, aussi passionnante puisse-t-elle paraître, peut causer de nombreux dommages sur le plan humain :

« Voir l'héritage de personnes réelles se résumer à "ça leur ressemble et sonne vaguement comme elles, ça suffit", juste pour que d'autres puissent produire d'horribles vidéos TikTok en les manipulant, c'est exaspérant », a-t-elle poursuivi.

Crédit photo : Zelda Williams/ Instagram

Avant de critiquer cette pratique dans le seul but d’obtenir des ‘likes’ :

« Vous ne faites pas de l'art, vous transformez la vie des êtres humains, l'histoire de l'art et de la musique en hot-dogs dégoûtants et ultra-transformés, pour ensuite les enfoncer dans la gorge de quelqu'un en espérant qu'il vous fera un petit signe d'approbation et appréciera. Dégueulasse. »

Puis, de critiquer l’intelligence artificielle dans son ensemble :

« Et pour l'amour de TOUT, arrêtez de l'appeler “le futur”, l'IA ne fait que recycler et régurgiter le passé pour le re-consommer », supplie-t-elle avant de fustiger ceux qui consomment ces vidéos.

Robin Williams est décédé le 11 août 2014 par pendaison. Il souffrait d’un début de la maladie de Parkinson.