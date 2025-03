«Il est vieux», «moche» : le compagnon d'Eve Gilles dézingué par les internautes, elle répond cash après DALS

Lors du prime de Danse avec les Stars du vendredi 21 mars, le compagnon d’Eve Gilles est venu lui faire une surprise pour danser avec elle. Par la suite, le couple a reçu de nombreuses critiques, auxquelle l’ancienne Miss France a tenu à répondre.

La nouvelle saison de Danse avec les Stars bat son plein. Cette année, le jury fait beaucoup parler de lui, notamment ce juré qui gagnerait cinq fois plus d’argent que ces collègues. Côté participants, certaines personnalités se démarquent, comme Eve Gilles, ancienne Miss France.

Crédit photo : TF1

Lors du troisième prime, Eve Gilles s’était confiée sur la maladie génétique rare dont elle est atteinte. Ce vendredi 21 mars, l’émission était consacrée aux “danseurs mystères”. Pendant leur danse, les stars et les danseurs devaient danser avec une personne dont l’identité était révélée en direct sur le parquet, pendant la chorégraphie. Un moment riche en émotions.

Ce soir-là, Eve Gilles a donc eu la surprise de danser avec son compagnon, Simon, avec qui elle partage sa vie depuis un an et demi. Les deux amoureux se sont rencontrés lors de l’élection locale d’Eve Gilles à Miss France. Une vraie surprise pour la jeune femme, qui ne s’attendait pas à le voir sur le parquet.

Crédit photo : TF1

Cependant, suite à cette médiatisation, les remarques ont fusé contre le couple et Simon. De nombreux internautes ont critiqué l’écart d’âge dans le couple, puisque Simon est âgé de 19 ans de plus qu’Eve, tandis que d’autres ont remis en doute la sincérité de leur relation. Enfin, des critiques ont fusé contre le physique de Simon.

Crédit photo : TF1

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Eve Gilles a tenu à répondre à toutes ces critiques.

“Je les ai vues et ça m’a énervée. Aujourd’hui, on le critique pour aucune raison. Et puis, les gens n’ont absolument pas à juger ma vie ou lui. Si j’ai choisi de me mettre avec lui, c’est que j’en avais envie. Si je reste avec lui, c’est que j’en ai envie ! Ça m’énerve de voir que les gens sont toujours aussi bêtes. Ces commentaires, c’est n’importe quoi. C’est juger quelqu’un sans le connaître, juste pour le plaisir de faire du mal. À tous ces gens, je n’ai même pas envie de leur répondre. J’ai juste envie de dire à Simon que je l’aime et le reste me passe au-dessus”, a-t-elle affirmé.