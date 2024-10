Décès de Liam Payne : cette réaction de son ex Naomi Campbell n'est pas passée inaperçue

Les fans attendaient sa réaction avec impatience. La mannequin Naomi Campbell s’est finalement exprimée sur la disparition de son ancien compagnon, deux semaines après son décès.

Le mercredi 16 octobre, Liam Payne, ancien chanteur des One Direction, perdait tragiquement la vie après une chute mortelle du troisième étage de son hôtel à Buenos Aires, en Argentine. Des examens toxicologiques ont révélé la présence de drogues dans le corps du jeune homme de 31 ans au moment de l’accident. Une enquête se poursuit pour tenter de comprendre les circonstances exactes du drame.

Sa disparition soudaine a laissé ses fans et ses proches sous le choc. Ses anciens camarades de One Direction lui ont tour à tour rendu de vibrants hommages. Tout comme ses millions d’admirateurs à travers le monde.

Par ailleurs, le monde de la musique, également bouleversé, a tenu à saluer la mémoire de Liam Payne. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont eu un petit mot pour le chanteur : de Charlie Puth à Shawn Mendes en passant par l’ancienne chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, celle qui avait lancé One Direction.

Crédit photo : naomi/ Instagram

Si chaque publication ayant rendu hommage à Liam Payne à fait réagir les fans, celle de Nicole Scherzinger a attiré tous les regards. La chanteuse a publié une photo d’elle en compagnie de Liam Payne. Sous la publication, elle écrit ces mots :

« Cher Liam, Je chérirai à jamais le temps que nous avons partagé ensemble, depuis la naissance des One Direction il y a quinze ans, jusqu'à il y a seulement quelques semaines. Ce fut une telle bénédiction de pouvoir travailler avec toi récemment. Nous partagions le même amour et la même passion pour la musique et je me souviendrai toujours des conversations significatives et joyeuses que nous avons eues. [...] Tu as apporté tellement de joie, de lumière et de rires dans la vie de ceux qui te connaissaient vraiment. Tu vas me manquer mon ami et je te porterai dans mon cœur. Mes pensées et mes prières vont à ta famille ».